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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.8 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
13%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
19%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:47

  Savage Mind написав:Після оформлення відгуку та заяви до банку на іншому фін. сайті, проблему вирішено, та кешбек донараховано.
Тільки но телефонував мені представник банку.

Дивно, але факт. О як ;)

Оцініть якість послуг Глобусбанку від 1 до 10
Investor_K
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Повідомлень: 9205
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  #<1 ... 79808182
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