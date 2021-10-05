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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:47
Savage Mind написав:
Після оформлення відгуку та заяви до банку на іншому фін. сайті, проблему вирішено, та кешбек донараховано.
Тільки но телефонував мені представник банку.
Дивно, але факт. О як
Оцініть якість послуг Глобусбанку від 1 до 10
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Investor_K
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Чет 14 вер, 2023 18:10
nord