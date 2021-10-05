Оцініть якість послуг Глобусбанку від 1 до 10
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:47
Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:36
ну і хитрі ж маркетологи в Глобусі!!
після декількох місяців жирних КБ на певні категорії (але без реф. програми по запрошенню) вони лише зараз додали виплату КБ за ререфальні запрошення!
50 тобі і 50 грн запрошеному
геніально ж!
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