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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:47
Savage Mind написав:
Після оформлення відгуку та заяви до банку на іншому фін. сайті, проблему вирішено, та кешбек донараховано.
Тільки но телефонував мені представник банку.
Дивно, але факт. О як
Оцініть якість послуг Глобусбанку від 1 до 10
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Investor_K
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:28
Savage Mind на червоному?
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melkh
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:36
ну і хитрі ж маркетологи в Глобусі!!
після декількох місяців жирних КБ на певні категорії (але без реф. програми по запрошенню) вони лише зараз додали виплату КБ за ререфальні запрошення!
50 тобі і 50 грн запрошеному
геніально ж!
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greenozon
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:20
Упали темпи росту відкриття глобусплюса, тому і запустили рефку.
Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
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korovas2
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:00
greenozon написав:
ну і хитрі ж маркетологи в Глобусі!!
після декількох місяців жирних КБ на певні категорії (але без реф. програми по запрошенню) вони лише зараз додали виплату КБ за ререфальні запрошення!
50 тобі і 50 грн запрошеному
геніально ж!
гениальная жо..!
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flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:06
greenozon написав:
геніально ж!
Я з минулого року не можу пройти фотоідентифікацію. Підтримка щоразу обіцяє передати звернення до технічного відділу і на тому усе зупиняється. Толку від тих заманух з таким фейс-контролем? От такі генії.
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klug
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:13
klug написав:
Толку від тих заманух з таким фейс-контролем?
Ну так це ж, скорiш за все, якийсь нетиповий випадок. Бiльшiсть, напевно, зможе оформитись.
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ingtrans
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