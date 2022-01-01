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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 79808182

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.8 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:47

  Savage Mind написав:Після оформлення відгуку та заяви до банку на іншому фін. сайті, проблему вирішено, та кешбек донараховано.
Тільки но телефонував мені представник банку.

Дивно, але факт. О як ;)

Оцініть якість послуг Глобусбанку від 1 до 10
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 23:28

Savage Mind на червоному?
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:36

ну і хитрі ж маркетологи в Глобусі!!

після декількох місяців жирних КБ на певні категорії (але без реф. програми по запрошенню) вони лише зараз додали виплату КБ за ререфальні запрошення! :)
50 тобі і 50 грн запрошеному


геніально ж! :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:20

Re: Банк Глобус

Упали темпи росту відкриття глобусплюса, тому і запустили рефку.

Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
korovas2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:00

  greenozon написав:ну і хитрі ж маркетологи в Глобусі!!

після декількох місяців жирних КБ на певні категорії (але без реф. програми по запрошенню) вони лише зараз додали виплату КБ за ререфальні запрошення! :)
50 тобі і 50 грн запрошеному



геніально ж! :)
гениальная жо..! :)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:06

  greenozon написав:геніально ж! :)

Я з минулого року не можу пройти фотоідентифікацію. Підтримка щоразу обіцяє передати звернення до технічного відділу і на тому усе зупиняється. Толку від тих заманух з таким фейс-контролем? От такі генії.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:13

Re: Банк Глобус

  klug написав:Толку від тих заманух з таким фейс-контролем?

Ну так це ж, скорiш за все, якийсь нетиповий випадок. Бiльшiсть, напевно, зможе оформитись.
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:55

  klug написав:
  greenozon написав:геніально ж! :)

Я з минулого року не можу пройти фотоідентифікацію. Підтримка щоразу обіцяє передати звернення до технічного відділу і на тому усе зупиняється. Толку від тих заманух з таким фейс-контролем? От такі генії.

А у жінки Вашої все вдалося?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:12

  klug написав:
  greenozon написав:геніально ж! :)

Я з минулого року не можу пройти фотоідентифікацію. Підтримка щоразу обіцяє передати звернення до технічного відділу і на тому усе зупиняється. Толку від тих заманух з таким фейс-контролем? От такі генії.


мав точно таку саму байду!
нічого не допомогло, звернення я думаю в них в пріоритеті нижче плінтуса (додаток ж не власний, покупний, хто там буде рвати попку щоб 0.001% клієнтів щось там поремонтувати..)

вирішив радикально - інший новійший тел, новіший андроід, пішло із 1ого разу

дорого і сердито, а що робити
greenozon
 
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