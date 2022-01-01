Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:47
Savage Mind написав:
Після оформлення відгуку та заяви до банку на іншому фін. сайті, проблему вирішено, та кешбек донараховано.
Тільки но телефонував мені представник банку.
Дивно, але факт. О як
Оцініть якість послуг Глобусбанку від 1 до 10
Investor_K
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Додано: Чет 14 вер, 2023 23:28
Savage Mind на червоному?
melkh
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:36
ну і хитрі ж маркетологи в Глобусі!!
після декількох місяців жирних КБ на певні категорії (але без реф. програми по запрошенню) вони лише зараз додали виплату КБ за ререфальні запрошення!
50 тобі і 50 грн запрошеному
геніально ж!
greenozon
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:20
Упали темпи росту відкриття глобусплюса, тому і запустили рефку.
Надіслано від мого SM-G780G, використовуючи Tapatalk
korovas2
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 16:00
greenozon написав:
ну і хитрі ж маркетологи в Глобусі!!
після декількох місяців жирних КБ на певні категорії (але без реф. програми по запрошенню) вони лише зараз додали виплату КБ за ререфальні запрошення!
50 тобі і 50 грн запрошеному
геніально ж!
гениальная жо..!
flysoulfly
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:06
greenozon написав:
геніально ж!
Я з минулого року не можу пройти фотоідентифікацію. Підтримка щоразу обіцяє передати звернення до технічного відділу і на тому усе зупиняється. Толку від тих заманух з таким фейс-контролем? От такі генії.
klug
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:13
klug написав:
Толку від тих заманух з таким фейс-контролем?
Ну так це ж, скорiш за все, якийсь нетиповий випадок. Бiльшiсть, напевно, зможе оформитись.
ingtrans
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:12
klug написав: greenozon написав:
геніально ж!
Я з минулого року не можу пройти фотоідентифікацію. Підтримка щоразу обіцяє передати звернення до технічного відділу і на тому усе зупиняється. Толку від тих заманух з таким фейс-контролем? От такі генії.
мав точно таку саму байду!
нічого не допомогло, звернення я думаю в них в пріоритеті нижче плінтуса (додаток ж не власний, покупний, хто там буде рвати попку щоб 0.001% клієнтів щось там поремонтувати..)
вирішив радикально - інший новійший тел, новіший андроід, пішло із 1ого разу
дорого і сердито, а що робити
greenozon
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Додано: Суб 16 вер, 2023 10:46
Глобус розширив набір карток, які приймають участь в програмі кешбеків
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Карткові продукти та Договори, які включені до Програми лояльності «КЕШБЕК»
картка GlobusPlus
картка GlobusPlus Light
Преміальна картка (картка рівня WorldElite та Platinum);
Зарплатна картка
Бюджетна картка
Ощадна картка
Кредитна картка «Запасочка»
Депозитна картка
https://globusbank.com.ua/images/upload ... 724236.pdf
greenozon
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Подякував: 351 раз.
Подякували: 1479 раз.
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