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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.8 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 18:27

  greenozon написав:
  klug написав:
  greenozon написав:геніально ж! :)

Я з минулого року не можу пройти фотоідентифікацію. Підтримка щоразу обіцяє передати звернення до технічного відділу і на тому усе зупиняється. Толку від тих заманух з таким фейс-контролем? От такі генії.


мав точно таку саму байду!
нічого не допомогло, звернення я думаю в них в пріоритеті нижче плінтуса (додаток ж не власний, покупний, хто там буде рвати попку щоб 0.001% клієнтів щось там поремонтувати..)

вирішив радикально - інший новійший тел, новіший андроід, пішло із 1ого разу

дорого і сердито, а що робити


это без Дии если?
cohan
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  #<1 ... 80818283
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