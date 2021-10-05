RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 80818283

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.8 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 18:27

  greenozon написав:
  klug написав:
  greenozon написав:геніально ж! :)

Я з минулого року не можу пройти фотоідентифікацію. Підтримка щоразу обіцяє передати звернення до технічного відділу і на тому усе зупиняється. Толку від тих заманух з таким фейс-контролем? От такі генії.


мав точно таку саму байду!
нічого не допомогло, звернення я думаю в них в пріоритеті нижче плінтуса (додаток ж не власний, покупний, хто там буде рвати попку щоб 0.001% клієнтів щось там поремонтувати..)

вирішив радикально - інший новійший тел, новіший андроід, пішло із 1ого разу

дорого і сердито, а що робити


это без Дии если?
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6080
З нами з: 27.09.19
Подякував: 109 раз.
Подякували: 490 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 21:44

  cohan написав:это без Дии если?

У мене до документів навіть не доходить.
klug
 
Повідомлень: 8269
З нами з: 18.08.14
Подякував: 350 раз.
Подякували: 1164 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 80818283
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Arbitr і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Піреус Банк МКБ 1 ... 27, 28, 29
yuluk » Пон 03 січ, 2022 11:42
289 200611
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 вер, 2023 22:50
Arbitr
Банк Власний Рахунок 1 ... 129, 130, 131
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1307 906392
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 вер, 2023 21:25
KVV
МТБ Банк 1 ... 17, 18, 19
Алексей77 » Чет 27 січ, 2022 18:39
187 196733
Переглянути останнє повідомлення
Нед 17 вер, 2023 18:49
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.