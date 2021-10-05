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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 вер, 2023 18:27
greenozon написав: klug написав: greenozon написав:
геніально ж!
Я з минулого року не можу пройти фотоідентифікацію. Підтримка щоразу обіцяє передати звернення до технічного відділу і на тому усе зупиняється. Толку від тих заманух з таким фейс-контролем? От такі генії.
мав точно таку саму байду!
нічого не допомогло, звернення я думаю в них в пріоритеті нижче плінтуса (додаток ж не власний, покупний, хто там буде рвати попку щоб 0.001% клієнтів щось там поремонтувати..)
вирішив радикально - інший новійший тел, новіший андроід, пішло із 1ого разу
дорого і сердито, а що робити
это без Дии если?
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Додано: Нед 17 вер, 2023 21:44
cohan написав:
это без Дии если?
У мене до документів навіть не доходить.
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