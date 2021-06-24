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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 89909192

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Банк Глобус 3.8 5 17
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
24%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
35%
6
Всього голосів : 17
Повідомлення Додано: Пон 13 лис, 2023 10:56

  serzh написав:Панове, такой вопрос, насколько выгодно платить картой Глобус+ на Iherb?
Курс доллара - 37,4 + % кешбека (насколько знаю, оплата проходит как продукты).
Смущает только, что конвертация через евро, не съест ли всю выгоду?


Сам спросил - сам ответил.
Сделал тестовую покупку на Алиэкспресс на 1 цент, сняло 39 коп.
Вывод - из-за конвертации через евро покупки в долларах картой Глобус+ делать не выгодно, потери от двойной конвертации скорее всего перекрывают кешбек (точно сказать трудно из-за малой суммы и, соответственно, возможных больших потерь на округлении).
serzh
 
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СЕП

Як справи в Глобусі з платежами по Сеп? Опрацьовуються і в п'ятницю вночі та на вихідних чи тягнуть до понеділка? Хтось стикався?
jeykoxc
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 08:48

  jeykoxc написав:Як справи в Глобусі з платежами по Сеп? Опрацьовуються і в п'ятницю вночі та на вихідних чи тягнуть до понеділка? Хтось стикався?
є досвід в робочий час і в межах безкоштовності,до 9999,99 включно.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 15 лис, 2023 20:52

  jeykoxc написав:Як справи в Глобусі з платежами по Сеп? Опрацьовуються і в п'ятницю вночі та на вихідних чи тягнуть до понеділка? Хтось стикався?

Если речь о входящих, то в субботу заходят. В воскресенье не проверял.
Кащей
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 20:35

  serzh написав:
  serzh написав:Панове, такой вопрос, насколько выгодно платить картой Глобус+ на Iherb?
Курс доллара - 37,4 + % кешбека (насколько знаю, оплата проходит как продукты).
Смущает только, что конвертация через евро, не съест ли всю выгоду?


Сам спросил - сам ответил.
Сделал тестовую покупку на Алиэкспресс на 1 цент, сняло 39 коп.
Вывод - из-за конвертации через евро покупки в долларах картой Глобус+ делать не выгодно, потери от двойной конвертации скорее всего перекрывают кешбек (точно сказать трудно из-за малой суммы и, соответственно, возможных больших потерь на округлении).


Курс блокировки завышен на несколько процентов, после проводки вернут разницу на баланс. Сейчас курс списания по картам 37.3/$ и 40.5/€.
wildlynx
 
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