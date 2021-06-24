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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 13 лис, 2023 10:56
serzh написав:
Панове, такой вопрос, насколько выгодно платить картой Глобус+ на Iherb?
Курс доллара - 37,4 + % кешбека (насколько знаю, оплата проходит как продукты).
Смущает только, что конвертация через евро, не съест ли всю выгоду?
Сам спросил - сам ответил.
Сделал тестовую покупку на Алиэкспресс на 1 цент, сняло 39 коп.
Вывод - из-за конвертации через евро покупки в долларах картой Глобус+ делать не выгодно, потери от двойной конвертации скорее всего перекрывают кешбек (точно сказать трудно из-за малой суммы и, соответственно, возможных больших потерь на округлении).
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Додано: Сер 15 лис, 2023 00:29
Як справи в Глобусі з платежами по Сеп? Опрацьовуються і в п'ятницю вночі та на вихідних чи тягнуть до понеділка? Хтось стикався?
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Додано: Сер 15 лис, 2023 08:48
jeykoxc написав:
Як справи в Глобусі з платежами по Сеп? Опрацьовуються і в п'ятницю вночі та на вихідних чи тягнуть до понеділка? Хтось стикався?
є досвід в робочий час і в межах безкоштовності,до 9999,99 включно.
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Додано: Сер 15 лис, 2023 20:52
jeykoxc написав:
Як справи в Глобусі з платежами по Сеп? Опрацьовуються і в п'ятницю вночі та на вихідних чи тягнуть до понеділка? Хтось стикався?
Если речь о входящих, то в субботу заходят. В воскресенье не проверял.
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Додано: Нед 19 лис, 2023 20:35
serzh написав: serzh написав:
Панове, такой вопрос, насколько выгодно платить картой Глобус+ на Iherb?
Курс доллара - 37,4 + % кешбека (насколько знаю, оплата проходит как продукты).
Смущает только, что конвертация через евро, не съест ли всю выгоду?
Сам спросил - сам ответил.
Сделал тестовую покупку на Алиэкспресс на 1 цент, сняло 39 коп.
Вывод - из-за конвертации через евро покупки в долларах картой Глобус+ делать не выгодно, потери от двойной конвертации скорее всего перекрывают кешбек (точно сказать трудно из-за малой суммы и, соответственно, возможных больших потерь на округлении).
Курс блокировки завышен на несколько процентов, после проводки вернут разницу на баланс. Сейчас курс списания по картам 37.3/$ и 40.5/€.
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:00
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із 20 до 27 листопада
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:07
greenozon написав:
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із 20 до 27 листопада
кешбек
3%
від Розетки (продавець має бути Розетка)
всьо так не радостно с продажами...
чорную "неделю" до 8марта можно дотянуть
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