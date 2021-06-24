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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:03
jeykoxc написав: greenozon написав:
пуш в додатку
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із 20 до 27 листопада
кешбек
3%
від Розетки (продавець має бути Розетка)
__
Очі розбігаються, а з грошима не розженешся. Було б за що накупити техніки на розетці.
Потрібна річ у господарстві "Грошова скринька ІКС E3336D Black 12 В
"
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Додано: Вів 21 лис, 2023 02:24
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