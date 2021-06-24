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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90919293

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.7 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:03

  jeykoxc написав:
  greenozon написав:пуш в додатку
---
із 20 до 27 листопада
кешбек
3%
від Розетки (продавець має бути Розетка)


__
Очі розбігаються, а з грошима не розженешся. Було б за що накупити техніки на розетці.

Потрібна річ у господарстві "Грошова скринька ІКС E3336D Black 12 В"
Прораб
 
Повідомлень: 981
З нами з: 02.03.19
Подякував: 587 раз.
Подякували: 275 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:24

Зараз для укр аккаунтів у пейпал коміс - 0
amc2000
 
Повідомлень: 604
З нами з: 09.12.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 07:08

  amc2000 написав:А я це в них виходить - сплата у пейпал у Дол з доларового рахунку - списано на 4% більше??? Якесь шахрайство

1) палка любить прогнати через UAH за своїм невигідним курсом, якщо її наполегливо не попросити цього не робити;
2) у Жлобуса розрахункова валюта ойро навіть для оплат USD->USD;
3) блокую із запасом, списують за курсом трохи краще.

З упевненістю не можу сказати про №1, але 2 та 3 ймовірно Ваші варіанти.
klug
 
Повідомлень: 8309
З нами з: 18.08.14
Подякував: 354 раз.
Подякували: 1171 раз.
 
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  #<1 ... 90919293
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