Потрібна річ у господарстві "Грошова скринька ІКС E3336D Black 12 В"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:03
Додано: Вів 21 лис, 2023 07:08
1) палка любить прогнати через UAH за своїм невигідним курсом, якщо її наполегливо не попросити цього не робити;
2) у Жлобуса розрахункова валюта ойро навіть для оплат USD->USD;
3) блокую із запасом, списують за курсом трохи краще.
З упевненістю не можу сказати про №1, але 2 та 3 ймовірно Ваші варіанти.
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