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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 23:03
jeykoxc написав: greenozon написав:
пуш в додатку
---
із 20 до 27 листопада
кешбек
3%
від Розетки (продавець має бути Розетка)
__
Очі розбігаються, а з грошима не розженешся. Було б за що накупити техніки на розетці.
Потрібна річ у господарстві "Грошова скринька ІКС E3336D Black 12 В
"
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Додано: Вів 21 лис, 2023 02:24
Зараз для укр аккаунтів у пейпал коміс - 0
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amc2000
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Додано: Вів 21 лис, 2023 07:08
amc2000 написав:
А я це в них виходить - сплата у пейпал у Дол з доларового рахунку - списано на 4% більше??? Якесь шахрайство
1) палка любить прогнати через UAH за своїм невигідним курсом, якщо її наполегливо не попросити цього не робити;
2) у Жлобуса розрахункова валюта ойро навіть для оплат USD->USD;
3) блокую із запасом
, списують за курсом трохи краще.
З упевненістю не можу сказати про №1, але 2 та 3 ймовірно Ваші варіанти.
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Додано: Вів 21 лис, 2023 11:27
wildlynx написав: serzh написав: serzh написав:
Панове, такой вопрос, насколько выгодно платить картой Глобус+ на Iherb?
Курс доллара - 37,4 + % кешбека (насколько знаю, оплата проходит как продукты).
Смущает только, что конвертация через евро, не съест ли всю выгоду?
Сам спросил - сам ответил.
Сделал тестовую покупку на Алиэкспресс на 1 цент, сняло 39 коп.
Вывод - из-за конвертации через евро покупки в долларах картой Глобус+ делать не выгодно, потери от двойной конвертации скорее всего перекрывают кешбек (точно сказать трудно из-за малой суммы и, соответственно, возможных больших потерь на округлении).
Курс блокировки завышен на несколько процентов, после проводки вернут разницу на баланс. Сейчас курс списания по картам 37.3/$ и 40.5/€.
Посмотрел сегодня итоговый курс, - вышло еще больше, сняли 40 коп. Наверное, из-за роста евро.
Вывод прежний - в долларах платить не выгодно.
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serzh
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Додано: Вів 21 лис, 2023 14:46
Почему-то не начислилось 3% от Розетки. Покупал в магазине у них вискарь.
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andreyiskra
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Додано: Вів 21 лис, 2023 15:41
andreyiskra написав:
Почему-то не начислилось 3% от Розетки. Покупал в магазине у них вискарь.
А посотрите на чеке какой ФОП там указан
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Amethyst
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Додано: Чет 23 лис, 2023 12:40
Amethyst написав:
ну да, онлайн-обмен появился
зарахування і зняття валюти з валютного рахунку без комісу?
курс дуже солодкий, в чому підступ?
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KVV
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Додано: Чет 23 лис, 2023 12:59
KVV написав: Amethyst написав:
ну да, онлайн-обмен появился
зарахування і зняття валюти з валютного рахунку без комісу?
курс дуже солодкий, в чому підступ?
є коміс -1% при знятті у касі
але можна розмістити на депо з поповненням на 3 міс або таки витратити на покупки
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Amethyst
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:13
KVV написав: Amethyst написав:
ну да, онлайн-обмен появился
зарахування і зняття валюти з валютного рахунку без комісу?
курс дуже солодкий, в чому підступ?
может в том, что, например (я - не знаю)
, Глобус по уши в ипотечных неплатежах и пылесосит любые деньги с улицы как только может.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:18
У меня отлуп приложуха рисует при попытке купить евро (и на карту и на ранее открытый и уже использованный для обмена счет). "Операції з обміну валют тимчасово недоступні..."
Как вы меняете? через перевод между своими счетами?
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