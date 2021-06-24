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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.7 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 23:03

  jeykoxc написав:
  greenozon написав:пуш в додатку
---
із 20 до 27 листопада
кешбек
3%
від Розетки (продавець має бути Розетка)


__
Очі розбігаються, а з грошима не розженешся. Було б за що накупити техніки на розетці.

Потрібна річ у господарстві "Грошова скринька ІКС E3336D Black 12 В"
Прораб
 
Повідомлень: 980
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Подякували: 275 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 02:24

Зараз для укр аккаунтів у пейпал коміс - 0
amc2000
 
Повідомлень: 604
З нами з: 09.12.08
Подякував: 12 раз.
Подякували: 30 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 07:08

  amc2000 написав:А я це в них виходить - сплата у пейпал у Дол з доларового рахунку - списано на 4% більше??? Якесь шахрайство

1) палка любить прогнати через UAH за своїм невигідним курсом, якщо її наполегливо не попросити цього не робити;
2) у Жлобуса розрахункова валюта ойро навіть для оплат USD->USD;
3) блокую із запасом, списують за курсом трохи краще.

З упевненістю не можу сказати про №1, але 2 та 3 ймовірно Ваші варіанти.
klug
 
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3
Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 11:27

  wildlynx написав:
  serzh написав:
  serzh написав:Панове, такой вопрос, насколько выгодно платить картой Глобус+ на Iherb?
Курс доллара - 37,4 + % кешбека (насколько знаю, оплата проходит как продукты).
Смущает только, что конвертация через евро, не съест ли всю выгоду?


Сам спросил - сам ответил.
Сделал тестовую покупку на Алиэкспресс на 1 цент, сняло 39 коп.
Вывод - из-за конвертации через евро покупки в долларах картой Глобус+ делать не выгодно, потери от двойной конвертации скорее всего перекрывают кешбек (точно сказать трудно из-за малой суммы и, соответственно, возможных больших потерь на округлении).


Курс блокировки завышен на несколько процентов, после проводки вернут разницу на баланс. Сейчас курс списания по картам 37.3/$ и 40.5/€.


Посмотрел сегодня итоговый курс, - вышло еще больше, сняли 40 коп. Наверное, из-за роста евро.
Вывод прежний - в долларах платить не выгодно.
serzh
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 14:46

Re: Банк Глобус

Почему-то не начислилось 3% от Розетки. Покупал в магазине у них вискарь.
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 15:41

  andreyiskra написав:Почему-то не начислилось 3% от Розетки. Покупал в магазине у них вискарь.

А посотрите на чеке какой ФОП там указан :)
Amethyst
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9
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:40

  Amethyst написав:ну да, онлайн-обмен появился

зарахування і зняття валюти з валютного рахунку без комісу?
курс дуже солодкий, в чому підступ?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:59

  KVV написав:
  Amethyst написав:ну да, онлайн-обмен появился

зарахування і зняття валюти з валютного рахунку без комісу?
курс дуже солодкий, в чому підступ?

є коміс -1% при знятті у касі
але можна розмістити на депо з поповненням на 3 міс або таки витратити на покупки 8) :roll:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:13

  KVV написав:
  Amethyst написав:ну да, онлайн-обмен появился

зарахування і зняття валюти з валютного рахунку без комісу?
курс дуже солодкий, в чому підступ?
может в том, что, например (я - не знаю), Глобус по уши в ипотечных неплатежах и пылесосит любые деньги с улицы как только может.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:18

Re: Банк Глобус

У меня отлуп приложуха рисует при попытке купить евро (и на карту и на ранее открытый и уже использованный для обмена счет). "Операції з обміну валют тимчасово недоступні..."
Как вы меняете? через перевод между своими счетами?
Кащей
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