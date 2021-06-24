RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.7 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:20

минимальная сумма покупки 10$ ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3749
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1346 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:25

  flysoulfly написав:минимальная сумма покупки 10$ ?

Пытался и десять и двадцать и тридцать купить. Возможно, только долл прикрутили, а споконвічне прагнення українського народу до європейських цінностей підступно ігнорують, как роялисты.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 30.08.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:35

  Кащей написав:Как вы меняете? через перевод между своими счетами?

Ще→Обмін валют

  flysoulfly написав:минимальная сумма покупки 10$ ?

так, 10$.
KVV
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:39

  Amethyst написав:є коміс -1% при знятті у касі
але можна розмістити на депо з поповненням на 3 міс або таки витратити на покупки 8) :roll:

36,75+1% теж не погано.

видають без замовлення/проблем чи ви на депо скинули?
KVV
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 29.11.18
Подякував: 57 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 91929394
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KVV, V2, vitaliy1111 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Полтава-Банк 1, 2, 3, 4
alexivan1955 » Чет 24 чер, 2021 11:52
33 10951
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2023 13:42
2XL
Юнекс Банк 1 ... 92, 93, 94
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
935 357294
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2023 13:22
flysoulfly
А-Банк 1 ... 159, 160, 161
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
1606 912602
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 лис, 2023 12:47
vpchelko

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Глобус (934)
23.11.2023 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.