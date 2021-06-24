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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 13:20
минимальная сумма покупки 10$ ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:25
flysoulfly написав:
минимальная сумма покупки 10$ ?
Пытался и десять и двадцать и тридцать купить. Возможно, только долл прикрутили, а споконвічне прагнення українського народу до європейських цінностей підступно ігнорують, как роялисты.
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Кащей
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:35
Кащей написав:
Как вы меняете? через перевод между своими счетами?
Ще→Обмін валют
flysoulfly написав:
минимальная сумма покупки 10$ ?
так, 10$.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:39
Amethyst написав:
є коміс -1% при знятті у касі
але можна розмістити на депо з поповненням на 3 міс або таки витратити на покупки
36,75+1% теж не погано.
видають без замовлення/проблем чи ви на депо скинули?
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