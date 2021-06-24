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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 13:20
минимальная сумма покупки 10$ ?
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flysoulfly
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:25
flysoulfly написав:
минимальная сумма покупки 10$ ?
Пытался и десять и двадцать и тридцать купить. Возможно, только долл прикрутили, а споконвічне прагнення українського народу до європейських цінностей підступно ігнорують, как роялисты.
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Кащей
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:35
Кащей написав:
Как вы меняете? через перевод между своими счетами?
Ще→Обмін валют
flysoulfly написав:
минимальная сумма покупки 10$ ?
так, 10$.
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KVV
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:39
Amethyst написав:
є коміс -1% при знятті у касі
але можна розмістити на депо з поповненням на 3 міс або таки витратити на покупки
36,75+1% теж не погано.
видають без замовлення/проблем чи ви на депо скинули?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:08
Кащей написав: flysoulfly написав:
минимальная сумма покупки 10$ ?
Пытался и десять и двадцать и тридцать купить. Возможно, только долл прикрутили, а споконвічне прагнення українського народу до європейських цінностей підступно ігнорують, как роялисты.
Я купив і дол і ойро. Все норм
Можливі нюанси з загальним лімітом в 50К/міс під таку купівлю, з лімітами на грн-картці (див. корінець Інфо)
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:09
Кащей написав: flysoulfly написав:
минимальная сумма покупки 10$ ?
Пытался и десять и двадцать и тридцать купить. Возможно, только долл прикрутили, а споконвічне прагнення українського народу до європейських цінностей підступно ігнорують, как роялисты.
Я купив і дол і ойро. Все норм
Можливі нюанси з загальним лімітом в 50К/міс під таку купівлю, з лімітами на грн-картці (див. корінець Інфо)
KVV написав:
видають без замовлення/проблем чи ви на депо скинули?
ще не вирішив, поки на карТках, думаю просто витрачати на покупки
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:42
Якщо зараз погасити глобусну кредитку з витратами жовтень/листопад, то цей екзотичний грейс "перезапуститься" і буде до кінця грудня, чи все одно до кінця листопада?
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chipmunk
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:45
chipmunk написав:
Якщо зараз погасити глобусну кредитку з витратами жовтень/листопад, то цей екзотичний грейс "перезапуститься" і буде до кінця грудня, чи все одно до кінця листопада?
сомневаюсь, что кто-то на форуме так делал...
я тут про их лимиты р2р и СЕП переводов с обоих гривнекарт не могу добиться (общие или по отдельности на каждую)
но тоже интересно
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flysoulfly
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