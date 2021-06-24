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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 91929394

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.7 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:20

минимальная сумма покупки 10$ ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:25

  flysoulfly написав:минимальная сумма покупки 10$ ?

Пытался и десять и двадцать и тридцать купить. Возможно, только долл прикрутили, а споконвічне прагнення українського народу до європейських цінностей підступно ігнорують, как роялисты.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:35

  Кащей написав:Как вы меняете? через перевод между своими счетами?

Ще→Обмін валют

  flysoulfly написав:минимальная сумма покупки 10$ ?

так, 10$.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 13:39

  Amethyst написав:є коміс -1% при знятті у касі
але можна розмістити на депо з поповненням на 3 міс або таки витратити на покупки 8) :roll:

36,75+1% теж не погано.

видають без замовлення/проблем чи ви на депо скинули?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:08

  Кащей написав:
  flysoulfly написав:минимальная сумма покупки 10$ ?

Пытался и десять и двадцать и тридцать купить. Возможно, только долл прикрутили, а споконвічне прагнення українського народу до європейських цінностей підступно ігнорують, как роялисты.

Я купив і дол і ойро. Все норм
Можливі нюанси з загальним лімітом в 50К/міс під таку купівлю, з лімітами на грн-картці (див. корінець Інфо)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:09

  Кащей написав:
  flysoulfly написав:минимальная сумма покупки 10$ ?

Пытался и десять и двадцать и тридцать купить. Возможно, только долл прикрутили, а споконвічне прагнення українського народу до європейських цінностей підступно ігнорують, как роялисты.

Я купив і дол і ойро. Все норм
Можливі нюанси з загальним лімітом в 50К/міс під таку купівлю, з лімітами на грн-картці (див. корінець Інфо)
  KVV написав:видають без замовлення/проблем чи ви на депо скинули?

ще не вирішив, поки на карТках, думаю просто витрачати на покупки 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:42

Re: Банк Глобус

Якщо зараз погасити глобусну кредитку з витратами жовтень/листопад, то цей екзотичний грейс "перезапуститься" і буде до кінця грудня, чи все одно до кінця листопада?
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:45

  chipmunk написав:Якщо зараз погасити глобусну кредитку з витратами жовтень/листопад, то цей екзотичний грейс "перезапуститься" і буде до кінця грудня, чи все одно до кінця листопада?
сомневаюсь, что кто-то на форуме так делал...

я тут про их лимиты р2р и СЕП переводов с обоих гривнекарт не могу добиться (общие или по отдельности на каждую) :cry:

но тоже интересно
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:18

  Amethyst написав:ще не вирішив, поки на карТках, думаю просто витрачати на покупки 8)

солідний у вас план...витратити 1360$ зможе не кожен лише. :)

і що значить на карТках, може з неї зняття без комісу?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:31

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:ще не вирішив, поки на карТках, думаю просто витрачати на покупки
КБ шарик дает по валютным картам?
Кащей
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