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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 92939495

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Банк Глобус 3.7 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:10

Re: Банк Глобус

Открыл валютную вирт. карту в приложении, произвел валютообмен.
Пытаюсь привязать карту к Пейпал - получаю ошибку с предложением обратиться в банк.
Ни пуш уведомления, ни СМС не приходит.

В банке отвечают "вы только открыли карту, попробуйте позже" )

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zentol
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:22

Запросила друга в додаток Globus, але кешбек нам не прийшов. Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з подібною проблемою? Чи вони вже закрили цю акцію?
yata
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:47

  yata написав:Запросила друга в додаток Globus, але кешбек нам не прийшов. Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з подібною проблемою? Чи вони вже закрили цю акцію?


картки відкрили?
перегляньте умови 4.4 і 4.5
https://globusbank.com.ua/images/upload ... 98686d.pdf

КБ підключається тут автоматом, не як в Юнексі де це треба робити самому ...
greenozon
 
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