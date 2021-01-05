|
|
|
Банк Глобус
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:10
Открыл валютную вирт. карту в приложении, произвел валютообмен.
Пытаюсь привязать карту к Пейпал - получаю ошибку с предложением обратиться в банк.
Ни пуш уведомления, ни СМС не приходит.
В банке отвечают "вы только открыли карту, попробуйте позже" )
Поделитесь опытом?
-
zentol
-
-
- Повідомлень: 187
- З нами з: 04.01.14
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 22 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:22
Запросила друга в додаток Globus, але кешбек нам не прийшов. Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з подібною проблемою? Чи вони вже закрили цю акцію?
-
yata
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 26.11.21
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:47
yata написав:
Запросила друга в додаток Globus, але кешбек нам не прийшов. Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з подібною проблемою? Чи вони вже закрили цю акцію?
картки відкрили?
перегляньте умови 4.4 і 4.5https://globusbank.com.ua/images/upload ... 98686d.pdf
КБ підключається тут автоматом, не як в Юнексі де це треба робити самому ...
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 15809
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 1540 раз.
-
- Профіль
-
1
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|81
|25718
|
П'ят 24 лис, 2023 18:50
cohan
|
|40
|11631
|
П'ят 24 лис, 2023 12:28
sens
|
|940
|358501
|
П'ят 24 лис, 2023 07:35
sens
|