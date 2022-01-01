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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:10
Открыл валютную вирт. карту в приложении, произвел валютообмен.
Пытаюсь привязать карту к Пейпал - получаю ошибку с предложением обратиться в банк.
Ни пуш уведомления, ни СМС не приходит.
В банке отвечают "вы только открыли карту, попробуйте позже" )
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zentol
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:22
Запросила друга в додаток Globus, але кешбек нам не прийшов. Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з подібною проблемою? Чи вони вже закрили цю акцію?
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yata
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:47
yata написав:
Запросила друга в додаток Globus, але кешбек нам не прийшов. Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з подібною проблемою? Чи вони вже закрили цю акцію?
картки відкрили?
перегляньте умови 4.4 і 4.5https://globusbank.com.ua/images/upload ... 98686d.pdf
КБ підключається тут автоматом, не як в Юнексі де це треба робити самому ...
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greenozon
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Додано: Суб 25 лис, 2023 18:15
А прикупити можна цілодобово? Бо сьогодні не дає.
І як по досвіду, яким $ віддають зазвичай.
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ukr0014959
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Додано: Суб 25 лис, 2023 18:53
ukr0014959 написав:
А прикупити можна цілодобово? Бо сьогодні не дає.
І як по досвіду, яким $ віддають зазвичай.
Всякими.
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Додано: Сер 29 лис, 2023 13:48
зняття валюти з рахунку - одразу в касу чи до спеціалістки, а потім в касу?
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