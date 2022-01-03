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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Глобус 3.7 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
22%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
28%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
6
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 15:10

Re: Банк Глобус

Открыл валютную вирт. карту в приложении, произвел валютообмен.
Пытаюсь привязать карту к Пейпал - получаю ошибку с предложением обратиться в банк.
Ни пуш уведомления, ни СМС не приходит.

В банке отвечают "вы только открыли карту, попробуйте позже" )

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zentol
 
Повідомлень: 189
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:22

Запросила друга в додаток Globus, але кешбек нам не прийшов. Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з подібною проблемою? Чи вони вже закрили цю акцію?
yata
 
Повідомлень: 5
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 18:47

  yata написав:Запросила друга в додаток Globus, але кешбек нам не прийшов. Підкажіть, будь ласка, чи стикався хтось з подібною проблемою? Чи вони вже закрили цю акцію?


картки відкрили?
перегляньте умови 4.4 і 4.5
https://globusbank.com.ua/images/upload ... 98686d.pdf

КБ підключається тут автоматом, не як в Юнексі де це треба робити самому ...
greenozon
 
Повідомлень: 15822
З нами з: 01.06.14
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:15

А прикупити можна цілодобово? Бо сьогодні не дає.
І як по досвіду, яким $ віддають зазвичай.
ukr0014959
 
Повідомлень: 303
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Повідомлення Додано: Суб 25 лис, 2023 18:53

  ukr0014959 написав:А прикупити можна цілодобово? Бо сьогодні не дає.
І як по досвіду, яким $ віддають зазвичай.

Всякими.
nord
 
Повідомлень: 372
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 13:48

зняття валюти з рахунку - одразу в касу чи до спеціалістки, а потім в касу?
KVV
 
Повідомлень: 1231
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Подякував: 57 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 15:28

пуш в додвтку

продаж долара онлайн по 36.6

лише сьогодні! (ДЕнь Народження банку)
:lol:
greenozon
 
Повідомлень: 15822
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:35

Re: Банк Глобус

Шановне товариство!
Чи зніме Глобус комісію в 1% , якщо сьогодні придбати долари, а завтра їх обміняти на гривні в додатку?
V2
4
 
Повідомлень: 8158
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1
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 16:36

  greenozon написав:продаж долара онлайн по 36.6

лише сьогодні! (ДЕнь Народження банку)
:lol:

це заразне.
Сенс, Глобус...в кого з банків найближчий день народження?
KVV
 
Повідомлень: 1231
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 17:39

Re: Банк Глобус

KVV написав:зняття валюти з рахунку - одразу в касу чи до спеціалістки, а потім в касу?
До спеціаліста і потім в касу.
Zochan
 
Повідомлень: 879
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