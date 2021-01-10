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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 29 лис, 2023 18:54
V2 написав:
Шановне товариство!
Чи зніме Глобус комісію в 1% , якщо сьогодні придбати долари, а завтра їх обміняти на гривні в додатку?
Комиссия берется не за обмен, а за снятие наличных. Соответственно, если у вас есть гривне-продукт с бесплатным снятием, то комиссии не будет.
А в чем смысл такого обмена, если не секрет? Сегодня у шарика покупка долл онлайн 36,3. Завтра, думаю, будет около 36,45.
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Кащей
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Додано: Сер 29 лис, 2023 23:13
Зіткнувся з блокуванням коштів, повернених магазином за оплачений але відмінений товар (в техпідтримці назвали це "кредитним сліпом"). Оплатив 20тис грн за телевізор, але через декілька днів під "чорну п'ятницю" він з'явився дешевше, тож вирішив відмінити і перезамовити. Магазин повернув гроші через день, але Глобус їх заморозив (заблокував) на 14 днів, без можливості розблокування.
Так що, панове, будьте обережні.
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dragonuaix
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Додано: Чет 30 лис, 2023 01:56
dragonuaix то їх магазин намовив так зробити.
месть..........
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Goodman
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