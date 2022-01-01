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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 93949596

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 18:54

  V2 написав:Шановне товариство!
Чи зніме Глобус комісію в 1% , якщо сьогодні придбати долари, а завтра їх обміняти на гривні в додатку?

Комиссия берется не за обмен, а за снятие наличных. Соответственно, если у вас есть гривне-продукт с бесплатным снятием, то комиссии не будет.
А в чем смысл такого обмена, если не секрет? Сегодня у шарика покупка долл онлайн 36,3. Завтра, думаю, будет около 36,45.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 29 лис, 2023 23:13

Re: Банк Глобус

Зіткнувся з блокуванням коштів, повернених магазином за оплачений але відмінений товар (в техпідтримці назвали це "кредитним сліпом"). Оплатив 20тис грн за телевізор, але через декілька днів під "чорну п'ятницю" він з'явився дешевше, тож вирішив відмінити і перезамовити. Магазин повернув гроші через день, але Глобус їх заморозив (заблокував) на 14 днів, без можливості розблокування.

Так що, панове, будьте обережні.
dragonuaix
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 01:56

dragonuaix то їх магазин намовив так зробити.
месть..........
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:03

Re: Банк Глобус

впервые столкнулся с отклоненной заявкой при регистрации в банке. удаленно через дию. у когото было такое? использовал рефку из тг канала
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 13:22

  wtf написав:впервые столкнулся с отклоненной заявкой при регистрации в банке. удаленно через дию. у когото было такое? использовал рефку из тг канала


Вы случайно не попали под резку свиней летом 2019-го??? Много тогда полегло за карусели.
VLADPn
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 14:14

Re: Банк Глобус

без понятия что там за карусели были до войны
в банк обратился впервые
до этого открывал тоже удаленно в тасе verycard но без кл
wtf
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Повідомлення Додано: Чет 30 лис, 2023 19:00

Шаромига з обіду не відправляє СЕПи..
Це він від Спорту заразився, чи таки рагулятор і сюди завітав?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:15

депо автопролонгація

В додатку зняв автопролонгацію з депозиту. В день отримання вкладу побачив, що автопролонгація стоїть (або глюк додатку, або ще щось). Зняти її вже не можна. Гаряча лінія каже, що все, депозит буде автопролонгований. Не дивлячись на те, що я звернувся в день повернення коштів, сказали, що вклад не видадуть, і проблему вирішити не можна (і на гарячій лінії, і в відділення звертався). На гарячій лінії взагалі відмовились приймати заявку по цьому питанню(супер підтримка!). Так що будьте обережні з банком. Виходить, що банк теоретично може проставити в додатку знову автопролонгацію, і ви вже кошти не заберете в день отримання депозиту. Не знаю, як з цим боротися.
Powerlife
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:36

  Powerlife написав:В додатку зняв автопролонгацію з депозиту. В день отримання вкладу побачив, що автопролонгація стоїть (або глюк додатку, або ще щось). Зняти її вже не можна. Гаряча лінія каже, що все, депозит буде автопролонгований. Не дивлячись на те, що я звернувся в день повернення коштів, сказали, що вклад не видадуть, і проблему вирішити не можна (і на гарячій лінії, і в відділення звертався). На гарячій лінії взагалі відмовились приймати заявку по цьому питанню(супер підтримка!). Так що будьте обережні з банком. Виходить, що банк теоретично може проставити в додатку знову автопролонгацію, і ви вже кошти не заберете в день отримання депозиту. Не знаю, як з цим боротися.

Мабуть, звертатись за день до закінчення депозиту.
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 20:11

депо автопролонгація

Пообіцяли, що повернуть. Мабуть, тому що я залишив письмову заяву на повернення у відділенні.
Powerlife
 
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