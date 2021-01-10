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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:06
Powerlife а я не хочу грішити на менеджерів банку, але думаю, що це їх робота, мої телефонували декілька разів і питали чи не буду я продовжувати, підповів-ні.
Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:12
Re: Банк Глобус
Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?
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