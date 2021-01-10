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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 94959697

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:06

Powerlife а я не хочу грішити на менеджерів банку, але думаю, що це їх робота, мої телефонували декілька разів і питали чи не буду я продовжувати, підповів-ні.
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:12

Re: Банк Глобус

Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:42

  1finanсier написав:Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?

Я виходив з ГлобусПлюс власні п2п без комісу.
alibob
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:46

  1finanсier написав:Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?

СЕП на ваші рахунки , один платіж до 9999,99 грн буде безкоштовним
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:55

  1finanсier написав:Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?

Все, що повернуто після Депо на Поточний-онлайн виводиться нашару СЕПом анлім
Amethyst
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