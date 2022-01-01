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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:06
Powerlife а я не хочу грішити на менеджерів банку, але думаю, що це їх робота, мої телефонували декілька разів і питали чи не буду я продовжувати, підповів-ні.
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melkh
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:12
Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?
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1finanсier
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 12:42
1finanсier написав:
Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?
Я виходив з ГлобусПлюс власні п2п без комісу.
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alibob
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:46
1finanсier написав:
Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?
СЕП на ваші рахунки , один платіж до 9999,99 грн буде безкоштовним
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sens
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 13:55
1finanсier написав:
Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?
Все, що повернуто після Депо на Поточний-онлайн виводиться нашару СЕПом анлім
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 15:56
1finanсier написав:
Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?
З рахунку СЕПом 49400 відправляв в інший банк. Кошти були не депозитні, поповнював рахунок готівкою в касі
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l_e_x
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 16:44
l_e_x написав: 1finanсier написав:
Панове, а є можливсть у гривні вийти з Глобусу безготівково без комісії?
З рахунку СЕПом 49400 відправляв в інший банк. Кошти були не депозитні, поповнював рахунок готівкою в касі
Кажись ОДИН раз/міс можна це зробити нашару
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:37
Amethyst написав:
Кажись ОДИН раз/міс можна це зробити нашару
По ідеї наіть 2 рази.
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ingtrans
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 17:41
ingtrans написав: Amethyst написав:
Кажись ОДИН раз/міс можна це зробити нашару
По ідеї наіть 2 рази.
вааще бімба )
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Amethyst
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:38
Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?
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bostik777
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