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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:46
bostik777 написав:
Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?
Можно.
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Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:02
bostik777 написав:
Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?
Так
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