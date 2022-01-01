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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:46

  bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?
Можно.
Кащей
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Повідомлень: 1666
З нами з: 30.08.09
Подякував: 214 раз.
Подякували: 95 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:02

  bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?

Так
l_e_x
 
Повідомлень: 99
З нами з: 04.07.14
Подякував: 35 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:25

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Кажись ОДИН раз/міс можна це зробити нашару

2 рази.
без комис в месяц 2 раза по 50Кгрн. ?
или 2 раза общей суммой не более 50Кгрн ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3850
З нами з: 13.01.09
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