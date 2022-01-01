Можно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:46
Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:02
Додано: Нед 10 гру, 2023 13:25
Додано: Нед 10 гру, 2023 14:36
Нашару до 2х СЕП-переказів на загальну суму 50К/міс, а далі застосовуються різні коміс 0.5...1%
Для безготівки відкривати Депо треба з Картки, а повертати Депо треба на Поточний Онлайн. І все буде нашару анлім.
Додано: Нед 10 гру, 2023 15:20
Re: Банк Глобус
А де Ви читаєте про загальну суму 50К/міс? А то я дивлюсь по своїй GlobusPlus і бачу:
Рахунку на рахунки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів (платіж за вільними реквізитами)
- До 2-х платежів в місяць – 0%
- більше 2-х платежів та до 10 000 грн. - 0%;
- більше 2-х платежів в місяць та більше 10 000 грн. - 0,5% за одну операцію, макс. 1 000 грн.
Рахунку на картки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів
- до 10 платежів, або до 50 000 грн. в місяць (накопичувально) - 0%;
- більше 10 платежів, або більше 50 000 грн. в місяць - 1%.
Якщо платіж, що створюється, приводить до перевищення ліміту 50 000 грн. - то комісія 1% застосовується до всієї суми платежу.
На практиці лише переводив 100+К із депозиту, що може бути не зовсім показово.
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