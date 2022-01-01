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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:46

  bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?
Можно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:02

  bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?

Так
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:25

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Кажись ОДИН раз/міс можна це зробити нашару

2 рази.
без комис в месяц 2 раза по 50Кгрн. ?
или 2 раза общей суммой не более 50Кгрн ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:36

  flysoulfly написав:
  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Кажись ОДИН раз/міс можна це зробити нашару

2 рази.
без комис в месяц 2 раза по 50Кгрн. ?
или 2 раза общей суммой не более 50Кгрн ?

Нашару до 2х СЕП-переказів на загальну суму 50К/міс, а далі застосовуються різні коміс 0.5...1%
Для безготівки відкривати Депо треба з Картки, а повертати Депо треба на Поточний Онлайн. І все буде нашару анлім.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:20

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:Нашару до 2х СЕП-переказів на загальну суму 50К/міс, а далі застосовуються різні коміс 0.5...1%

А де Ви читаєте про загальну суму 50К/міс? А то я дивлюсь по своїй GlobusPlus і бачу:
Рахунку на рахунки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів (платіж за вільними реквізитами)
- До 2-х платежів в місяць – 0%
- більше 2-х платежів та до 10 000 грн. - 0%;
- більше 2-х платежів в місяць та більше 10 000 грн. - 0,5% за одну операцію, макс. 1 000 грн.

Рахунку на картки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів
- до 10 платежів, або до 50 000 грн. в місяць (накопичувально) - 0%;
- більше 10 платежів, або більше 50 000 грн. в місяць - 1%.
Якщо платіж, що створюється, приводить до перевищення ліміту 50 000 грн. - то комісія 1% застосовується до всієї суми платежу.

На практиці лише переводив 100+К із депозиту, що може бути не зовсім показово.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:30

Re: Банк Глобус

  ingtrans написав:Рахунку на картки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів
- до 10 платежів, або до 50 000 грн. в місяць (накопичувально) - 0%;
- більше 10 платежів, або більше 50 000 грн. в місяць - 1%.
Якщо платіж, що створюється, приводить до перевищення ліміту 50 000 грн. - то комісія 1% застосовується до всієї суми платежу.

Я реально виводив до 5К з картки і десь під 150К після 3х депо в міс з Поточний Онлайн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:14

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:Я реально виводив до 5К з картки і десь під 150К після 3х депо в міс з Поточний Онлайн

Так а звідкіля тоді інформація про 50К/міс на СЕП? Та виділена Вами частина відноситься до переказу на картки, а на рахунки написано "До 2-х платежів в місяць – 0%" без "50 000 грн. в місяць".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:29

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Я реально виводив до 5К з картки і десь під 150К після 3х депо в міс з Поточний Онлайн

Так а звідкіля тоді інформація про 50К/міс на СЕП? Та виділена Вами частина відноситься до переказу на картки, а на рахунки написано "До 2-х платежів в місяць – 0%" без "50 000 грн. в місяць".

Ну якось дивно звучить "з рахунку на картку"... Я звик "з картки на картку"...ото і узагальнив :)

Хм. Так щооо, виходить що можна зробити 2 безкошТовниХ СЕПа анлім, а потім жбурляти СЕПом до 10К/оп теж анлім разів?

ПС. Шаромига знає різницю між "до 10К" і "по 10К". Треба обережно потестити.
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 10 гру, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:44

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:Ну якось дивно звучить "з рахунку на картку"... Я звик "з картки на картку"...ото і узагальнив

Звучить насправді дивно, але те ж саме диво є на вибір для переказу з рахунку, куди падають відсотки по депозитам (там або на картку, або на IBAN), але цією опцією я ні разу не користувався.
ingtrans
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