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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 95969798

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 19:46

  bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?
Можно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 22:02

  bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?

Так
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 13:25

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Кажись ОДИН раз/міс можна це зробити нашару

2 рази.
без комис в месяц 2 раза по 50Кгрн. ?
или 2 раза общей суммой не более 50Кгрн ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 14:36

  flysoulfly написав:
  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Кажись ОДИН раз/міс можна це зробити нашару

2 рази.
без комис в месяц 2 раза по 50Кгрн. ?
или 2 раза общей суммой не более 50Кгрн ?

Нашару до 2х СЕП-переказів на загальну суму 50К/міс, а далі застосовуються різні коміс 0.5...1%
Для безготівки відкривати Депо треба з Картки, а повертати Депо треба на Поточний Онлайн. І все буде нашару анлім.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:20

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:Нашару до 2х СЕП-переказів на загальну суму 50К/міс, а далі застосовуються різні коміс 0.5...1%

А де Ви читаєте про загальну суму 50К/міс? А то я дивлюсь по своїй GlobusPlus і бачу:
Рахунку на рахунки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів (платіж за вільними реквізитами)
- До 2-х платежів в місяць – 0%
- більше 2-х платежів та до 10 000 грн. - 0%;
- більше 2-х платежів в місяць та більше 10 000 грн. - 0,5% за одну операцію, макс. 1 000 грн.

Рахунку на картки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів
- до 10 платежів, або до 50 000 грн. в місяць (накопичувально) - 0%;
- більше 10 платежів, або більше 50 000 грн. в місяць - 1%.
Якщо платіж, що створюється, приводить до перевищення ліміту 50 000 грн. - то комісія 1% застосовується до всієї суми платежу.

На практиці лише переводив 100+К із депозиту, що може бути не зовсім показово.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 15:30

Re: Банк Глобус

  ingtrans написав:Рахунку на картки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів
- до 10 платежів, або до 50 000 грн. в місяць (накопичувально) - 0%;
- більше 10 платежів, або більше 50 000 грн. в місяць - 1%.
Якщо платіж, що створюється, приводить до перевищення ліміту 50 000 грн. - то комісія 1% застосовується до всієї суми платежу.

Я реально виводив до 5К з картки і десь під 150К після 3х депо в міс з Поточний Онлайн
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:14

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:Я реально виводив до 5К з картки і десь під 150К після 3х депо в міс з Поточний Онлайн

Так а звідкіля тоді інформація про 50К/міс на СЕП? Та виділена Вами частина відноситься до переказу на картки, а на рахунки написано "До 2-х платежів в місяць – 0%" без "50 000 грн. в місяць".
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:29

  ingtrans написав:
  Amethyst написав:Я реально виводив до 5К з картки і десь під 150К після 3х депо в міс з Поточний Онлайн

Так а звідкіля тоді інформація про 50К/міс на СЕП? Та виділена Вами частина відноситься до переказу на картки, а на рахунки написано "До 2-х платежів в місяць – 0%" без "50 000 грн. в місяць".

Ну якось дивно звучить "з рахунку на картку"... Я звик "з картки на картку"...ото і узагальнив :)

Хм. Так щооо, виходить що можна зробити 2 безкошТовниХ СЕПа анлім, а потім жбурляти СЕПом до 10К/оп теж анлім разів?

ПС. Шаромига знає різницю між "до 10К" і "по 10К". Треба обережно потестити.
Востаннє редагувалось Amethyst в Нед 10 гру, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 16:44

Re: Банк Глобус

  Amethyst написав:Ну якось дивно звучить "з рахунку на картку"... Я звик "з картки на картку"...ото і узагальнив

Звучить насправді дивно, але те ж саме диво є на вибір для переказу з рахунку, куди падають відсотки по депозитам (там або на картку, або на IBAN), але цією опцією я ні разу не користувався.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 10 гру, 2023 20:43

  bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?


Так, але тут писали, що банк вважає ідентифікацію клієнтів спрощеною, хоча отримує шерінг е-паспорта шляхом інтеграції з ДІЯ, всупереч роз'ясненням НБУ. Тому, на жаль, встановлює ліміт 400тис. грн. за усіма рахунками клієнта на рік. До речі, поки незрозуміло, як вони відраховують рік, від початку користування, чи за календарем. Тобто, якщо я відкрив рахунки у липні, чи скинуть вони лічильник 1.01.2024, чи будуть продовжувати рахувати з 07.2023 до 07.2024?
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