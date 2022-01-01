Amethyst написав:Кажись ОДИН раз/міс можна це зробити нашару
2 рази.
без комис в месяц 2 раза по 50Кгрн. ? или 2 раза общей суммой не более 50Кгрн ?
Нашару до 2х СЕП-переказів на загальну суму 50К/міс, а далі застосовуються різні коміс 0.5...1% Для безготівки відкривати Депо треба з Картки, а повертати Депо треба на Поточний Онлайн. І все буде нашару анлім.
Amethyst написав:Нашару до 2х СЕП-переказів на загальну суму 50К/міс, а далі застосовуються різні коміс 0.5...1%
А де Ви читаєте про загальну суму 50К/міс? А то я дивлюсь по своїй GlobusPlus і бачу: Рахунку на рахунки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів (платіж за вільними реквізитами) - До 2-х платежів в місяць – 0% - більше 2-х платежів та до 10 000 грн. - 0%; - більше 2-х платежів в місяць та більше 10 000 грн. - 0,5% за одну операцію, макс. 1 000 грн.
Рахунку на картки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів - до 10 платежів, або до 50 000 грн. в місяць (накопичувально) - 0%; - більше 10 платежів, або більше 50 000 грн. в місяць - 1%. Якщо платіж, що створюється, приводить до перевищення ліміту 50 000 грн. - то комісія 1% застосовується до всієї суми платежу.
На практиці лише переводив 100+К із депозиту, що може бути не зовсім показово.
ingtrans написав:Рахунку на картки, відкриті за межами АТ «КБ «ГЛОБУС», за допомогою мобільного додатку GlobusPlus за рахунок власних коштів - до 10 платежів, або до 50 000 грн. в місяць (накопичувально) - 0%; - більше 10 платежів, або більше 50 000 грн. в місяць - 1%. Якщо платіж, що створюється, приводить до перевищення ліміту 50 000 грн. - то комісія 1% застосовується до всієї суми платежу.
Я реально виводив до 5К з картки і десь під 150К після 3х депо в міс з Поточний Онлайн
bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?
Так, але тут писали, що банк вважає ідентифікацію клієнтів спрощеною, хоча отримує шерінг е-паспорта шляхом інтеграції з ДІЯ, всупереч роз'ясненням НБУ. Тому, на жаль, встановлює ліміт 400тис. грн. за усіма рахунками клієнта на рік. До речі, поки незрозуміло, як вони відраховують рік, від початку користування, чи за календарем. Тобто, якщо я відкрив рахунки у липні, чи скинуть вони лічильник 1.01.2024, чи будуть продовжувати рахувати з 07.2023 до 07.2024?