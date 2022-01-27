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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 гру, 2023 16:19
ще не придумали як змінити канал інформування з смс на вайбер?
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KVV
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Додано: Чет 14 гру, 2023 16:03
KVV написав:
ще не придумали як змінити канал інформування з смс на вайбер?
Глобус сам додумався надсилати коди у вайбер)
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KVV
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Додано: Чет 14 гру, 2023 16:30
KVV написав: KVV написав:
ще не придумали як змінити канал інформування з смс на вайбер?
Глобус сам додумався надсилати коди у вайбер)
У вас при входе в приложение приходит код в вайбер?
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Oktawa
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Додано: Чет 14 гру, 2023 16:33
Oktawa при вході в мене відбиток(Touch ID).
смс потрібно було для п2п назовні.
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KVV
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