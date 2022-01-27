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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:19

ще не придумали як змінити канал інформування з смс на вайбер?
KVV
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 29.11.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:03

  KVV написав:ще не придумали як змінити канал інформування з смс на вайбер?

Глобус сам додумався надсилати коди у вайбер)
KVV
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 29.11.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:30

  KVV написав:
  KVV написав:ще не придумали як змінити канал інформування з смс на вайбер?

Глобус сам додумався надсилати коди у вайбер)

У вас при входе в приложение приходит код в вайбер?
Oktawa
 
Повідомлень: 534
З нами з: 08.11.17
Подякував: 501 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:33

Oktawa при вході в мене відбиток(Touch ID).
смс потрібно було для п2п назовні.
KVV
 
Повідомлень: 1235
З нами з: 29.11.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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  #<1 ... 96979899
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