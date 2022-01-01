KVV написав:Oktawa при вході в мене відбиток(Touch ID). смс потрібно було для п2п назовні.
У меня Face ID но еще и требует пароль из смс, который не приходит на Киевстар. И как зайти в приложение неизвестно. Наверное нужно было в настройках приложения раньше изменить, а сейчас уже ничего не сделаешь.
"Поки Київстар займається ліквідуванням наслідків хакерської атаки, ми змінили канал підтвердження операцій B мобільному застосунку з SMS на Viber. Після відновлення стабільної роботи мережі Київстар, канал підтвердження операцій B мобільному застосунку повернеться в штатний режим. з турботою, Globus Plus"
bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?
Так, але тут писали, що банк вважає ідентифікацію клієнтів спрощеною, хоча отримує шерінг е-паспорта шляхом інтеграції з ДІЯ, всупереч роз'ясненням НБУ. Тому, на жаль, встановлює ліміт 400тис. грн. за усіма рахунками клієнта на рік. До речі, поки незрозуміло, як вони відраховують рік, від початку користування, чи за календарем. Тобто, якщо я відкрив рахунки у липні, чи скинуть вони лічильник 1.01.2024, чи будуть продовжувати рахувати з 07.2023 до 07.2024?
400 тис грн на рік це як саме рахують - прихід, чи прихід+розхід, чи інше?
wildlynx написав: Так, але тут писали, що банк вважає ідентифікацію клієнтів спрощеною, тому, на жаль, встановлює ліміт 400тис. грн. за усіма рахунками клієнта на рік. До речі, поки незрозуміло, як вони відраховують рік, від початку користування, чи за календарем...
400 тис грн на рік це як саме рахують - прихід, чи прихід+розхід, чи інше?
P.S. Можливо, вони вже НЕ вважають ідентифікацію спрощеною, оскільки я точно виходив за ліміт 40т/місяць, також встановлений НБУ для спрощеної моделі. Хоча вони можуть 40/місяць не відстежувати, тут на цей ліміт ніхто не скаржився. А от про 400/рік писали ще таке.