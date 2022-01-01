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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 96979899

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 13 гру, 2023 16:19

ще не придумали як змінити канал інформування з смс на вайбер?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:03

  KVV написав:ще не придумали як змінити канал інформування з смс на вайбер?

Глобус сам додумався надсилати коди у вайбер)
KVV
 
Повідомлень: 1237
З нами з: 29.11.18
Подякував: 58 раз.
Подякували: 143 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:30

  KVV написав:
  KVV написав:ще не придумали як змінити канал інформування з смс на вайбер?

Глобус сам додумався надсилати коди у вайбер)

У вас при входе в приложение приходит код в вайбер?
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 16:33

Oktawa при вході в мене відбиток(Touch ID).
смс потрібно було для п2п назовні.
KVV
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 гру, 2023 18:00

  KVV написав:Oktawa при вході в мене відбиток(Touch ID).
смс потрібно було для п2п назовні.

У меня Face ID но еще и требует пароль из смс, который не приходит на Киевстар. И как зайти в приложение неизвестно. Наверное нужно было в настройках приложения раньше изменить, а сейчас уже ничего не сделаешь.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 10:52

Oktawa пробуйте ще раз.

"Поки Київстар займається ліквідуванням наслідків хакерської атаки, ми змінили
канал підтвердження операцій B мобільному застосунку з SMS на Viber.
Після відновлення стабільної роботи мережі Київстар, канал підтвердження операцій B мобільному застосунку повернеться в штатний режим.
з турботою, Globus Plus"
KVV
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 23:51

  wildlynx написав:
  bostik777 написав:Підкажіть, будь ласка, чи можна відкрити віртуальну картку GlobusPlus без візитів до відділення банку?


Так, але тут писали, що банк вважає ідентифікацію клієнтів спрощеною, хоча отримує шерінг е-паспорта шляхом інтеграції з ДІЯ, всупереч роз'ясненням НБУ. Тому, на жаль, встановлює ліміт 400тис. грн. за усіма рахунками клієнта на рік. До речі, поки незрозуміло, як вони відраховують рік, від початку користування, чи за календарем. Тобто, якщо я відкрив рахунки у липні, чи скинуть вони лічильник 1.01.2024, чи будуть продовжувати рахувати з 07.2023 до 07.2024?

400 тис грн на рік це як саме рахують - прихід, чи прихід+розхід, чи інше?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 16 гру, 2023 16:20

  1finanсier написав:
  wildlynx написав:
Так, але тут писали, що банк вважає ідентифікацію клієнтів спрощеною, тому, на жаль, встановлює ліміт 400тис. грн. за усіма рахунками клієнта на рік. До речі, поки незрозуміло, як вони відраховують рік, від початку користування, чи за календарем...

400 тис грн на рік це як саме рахують - прихід, чи прихід+розхід, чи інше?


Точно не прихід+розхід, щось одне, бо в мене вже давно прихід+розхід > 400т. Тут писали саме про розхід

P.S. Можливо, вони вже НЕ вважають ідентифікацію спрощеною, оскільки я точно виходив за ліміт 40т/місяць, також встановлений НБУ для спрощеної моделі. Хоча вони можуть 40/місяць не відстежувати, тут на цей ліміт ніхто не скаржився. А от про 400/рік писали ще таке.
wildlynx
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 21:07

Впали депо-ставки (-1. -0.5 по різних термінах)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 18:42

  greenozon написав:Впали депо-ставки (-1. -0.5 по різних термінах)


під 21% залишаються в історії
Саме закінчується депо у грудні.

Нові депозити відкривати в цьому банку не буду. Хай зі своїми 15% котяться.
super_mohito
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