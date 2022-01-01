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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:41
super_mohito написав: greenozon написав:
Впали депо-ставки (-1. -0.5 по різних термінах)
під 21% залишаються в історії
Саме закінчується депо у грудні.
Нові депозити відкривати в цьому банку не буду. Хай зі своїми 15% котяться.
Звісно, 15% нецікаво. Є кращі пропозиції.
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