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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:41

  super_mohito написав:
  greenozon написав:Впали депо-ставки (-1. -0.5 по різних термінах)


під 21% залишаються в історії
Саме закінчується депо у грудні.

Нові депозити відкривати в цьому банку не буду. Хай зі своїми 15% котяться.

Звісно, 15% нецікаво. Є кращі пропозиції.
nord
 
Повідомлень: 376
З нами з: 25.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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  #<1 ... 979899100
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