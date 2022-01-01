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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 979899100

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 21:41

  super_mohito написав:
  greenozon написав:Впали депо-ставки (-1. -0.5 по різних термінах)


під 21% залишаються в історії
Саме закінчується депо у грудні.

Нові депозити відкривати в цьому банку не буду. Хай зі своїми 15% котяться.

Звісно, 15% нецікаво. Є кращі пропозиції.
nord
 
Повідомлень: 376
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 22:38

nord For example please, if it is not a problem?
melkh
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Повідомлень: 924
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Подякував: 7 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:08

Re: Банк Глобус

Шановне товариство!
Як в Глобуса рахується пільговий період по кредитці?
Думав, що класично, як у всіх - все, що потратив, наприклад, в листопаді, треба загасити до кінця грудня.
Застосунок же рекомендує до кінця грудня погасити витрати листопада + поточні витрати грудня.
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:15

  V2 написав:Шановне товариство!
Як в Глобуса рахується пільговий період по кредитці?
Думав, що класично, як у всіх - все, що потратив, наприклад, в листопаді, треба загасити до кінця грудня.
Застосунок же рекомендує до кінця грудня погасити витрати листопада + поточні витрати грудня.
так,
він саме так і працює :evil:
лайногрейс такий специфічний
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 23:29

flysoulfly
Дякую!
Влучна назва грейсу ;)
V2
4
 
Повідомлень: 8173
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:02

V2 щось у вас нестиковка.
теж налили кл від душі, ним все і плачу - гаситься кожний 1 робочий день місяця %%
по депозитах.
так ось уже натратив у грудні і читаю в додатку :

"Сплатіть хххх.хх до 18:00 31,01,2024 щоб залишитися в пільговому періоді"

то де тут витрати поточного місяця?

зараз підарам позвоню, перепитаю.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:50

  Goodman написав:V2 щось у вас нестиковка.
теж налили кл від душі, ним все і плачу - гаситься кожний 1 робочий день місяця %%
по депозитах.
так ось уже натратив у грудні і читаю в додатку :

"Сплатіть хххх.хх до 18:00 31,01,2024 щоб залишитися в пільговому періоді"

то де тут витрати поточного місяця?
.
Вам в січні будуть :mrgreen:
витрати навіть 30.01. треба буде погасити 31.01. :twisted:
кредитка Жлобус+
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 00:55

flysoulfly ви як той оператор кол центра, що путається в показаниях.
переживемо січень, буде 20-01-2024 знов почитаю застосунок.
такий механізи сложний даже в реалізації.
Goodman
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