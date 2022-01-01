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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 20 гру, 2023 21:41
super_mohito написав: greenozon написав:
Впали депо-ставки (-1. -0.5 по різних термінах)
під 21% залишаються в історії
Саме закінчується депо у грудні.
Нові депозити відкривати в цьому банку не буду. Хай зі своїми 15% котяться.
Звісно, 15% нецікаво. Є кращі пропозиції.
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nord
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Додано: Сер 20 гру, 2023 22:38
nord For example please, if it is not a problem?
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melkh
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Додано: Сер 20 гру, 2023 23:08
Шановне товариство!
Як в Глобуса рахується пільговий період по кредитці?
Думав, що класично, як у всіх - все, що потратив, наприклад, в листопаді, треба загасити до кінця грудня.
Застосунок же рекомендує до кінця грудня погасити витрати листопада + поточні витрати грудня.
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V2
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Додано: Сер 20 гру, 2023 23:15
V2 написав:
Шановне товариство!
Як в Глобуса рахується пільговий період по кредитці?
Думав, що класично, як у всіх - все, що потратив, наприклад, в листопаді, треба загасити до кінця грудня.
Застосунок же рекомендує до кінця грудня погасити витрати листопада + поточні витрати грудня
.
так,
він саме так і працює
лайногрейс такий специфічний
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flysoulfly
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Додано: Сер 20 гру, 2023 23:29
flysoulfly
Дякую!
Влучна назва грейсу
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V2
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:02
V2 щось у вас нестиковка.
теж налили кл від душі, ним все і плачу - гаситься кожний 1 робочий день місяця %%
по депозитах.
так ось уже натратив у грудні і читаю в додатку :
"Сплатіть хххх.хх до 18:00 31,01,2024 щоб залишитися в пільговому періоді"
то де тут витрати поточного місяця?
зараз підарам позвоню, перепитаю.
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Goodman
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:50
Goodman написав:V2
щось у вас нестиковка.
теж налили кл від душі, ним все і плачу - гаситься кожний 1 робочий день місяця %%
по депозитах.
так ось уже натратив у грудні і читаю в додатку :
"Сплатіть хххх.хх до 18:00 31,01,2024 щоб залишитися в пільговому періоді"
то де тут витрати поточного місяця?
.
Вам в січні будуть
витрати навіть 30.01. треба буде погасити 31.01.
кредитка Жлобус+
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 00:55
flysoulfly ви як той оператор кол центра, що путається в показаниях.
переживемо січень, буде 20-01-2024 знов почитаю застосунок.
такий механізи сложний даже в реалізації.
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Goodman
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Додано: Чет 21 гру, 2023 09:23
Goodman написав:flysoulfly
ви як той оператор кол центра, що путається в показаниях.
переживемо січень, буде 20-01-2024 знов почитаю застосунок.
такий механізи сложний даже в реалізації.
раджу цей тред передивитися за останні 4-5 місяців: про лайногрейс картки Жлобус+ це тут вже обговорювалося й більш авторитетними персонами, ніж якісь Я й ОператорКолцентру.
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flysoulfly
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Додано: Чет 21 гру, 2023 10:22
а если сейчас погасить полностью кредитный лимит и начать его тратить, то льготный период будет до 31.01.2024?
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andreyiskra
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