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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:16

andreyiskra шукав по всьому додатку і в ВЕБ версії ,
але такого :

"Застосунок же рекомендує до кінця грудня погасити витрати листопада + поточні витрати грудня."

не знайшов.

Зате висить нагадування _ для перебування в пільг. періоді все сплатити до 18-00 31-01-2024 .
Та в правилах і умовах по карті - "пільговий період - до 62 днів."

ХЗ де його там дивитися......
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:44

  Goodman написав:andreyiskra шукав по всьому додатку і в ВЕБ версії ,
але такого :

"Застосунок же рекомендує до кінця грудня погасити витрати листопада + поточні витрати грудня."

не знайшов.

Зате висить нагадування _ для перебування в пільг. періоді все сплатити до 18-00 31-01-2024 .
Та в правилах і умовах по карті - "пільговий період - до 62 днів."

ХЗ де його там дивитися......

Згідно ДКБО, Додаток 3, п.4.2.2.1, п.4.2.5 новий грейсовий період відкривається ...тільки після закриття попереднього за умови відсутності Заборгованості Клієнта за Договором на кінець Операційного дня Банку, що передує дню списання коштів за рахунок Овердрафту та виникнення нової заборгованості..
Тобто, якщо ви зробили покупку у грудні, то до кінця січня треба погасити цю покупку у грейсі. При цьому, якщо ви і в січні будете щось покупати, то ці трати будуть у ПОТОЧНОМУ на тот момент грейсі, тобто до 31/01/24.
Але, якщо ви в січні перед наступною покупкою загасите заборгованість повністтттю, то під нову покупку відкриється і НОВИЙ грейс -- вже до кінця лютого.
Отакий він -- овердрафт, а не повноцінний (револьверний) картковий кредит(як у інших банок), де поточний Розрахунковий накладається на минулий Платіжний періоди :roll:
Amethyst
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