RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9899100101

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:16

andreyiskra шукав по всьому додатку і в ВЕБ версії ,
але такого :

"Застосунок же рекомендує до кінця грудня погасити витрати листопада + поточні витрати грудня."

не знайшов.

Зате висить нагадування _ для перебування в пільг. періоді все сплатити до 18-00 31-01-2024 .
Та в правилах і умовах по карті - "пільговий період - до 62 днів."

ХЗ де його там дивитися......
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6274
З нами з: 23.11.14
Подякував: 753 раз.
Подякували: 559 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 11:44

  Goodman написав:andreyiskra шукав по всьому додатку і в ВЕБ версії ,
але такого :

"Застосунок же рекомендує до кінця грудня погасити витрати листопада + поточні витрати грудня."

не знайшов.

Зате висить нагадування _ для перебування в пільг. періоді все сплатити до 18-00 31-01-2024 .
Та в правилах і умовах по карті - "пільговий період - до 62 днів."

ХЗ де його там дивитися......

Згідно ДКБО, Додаток 3, п.4.2.2.1, п.4.2.5 новий грейсовий період відкривається ...тільки після закриття попереднього за умови відсутності Заборгованості Клієнта за Договором на кінець Операційного дня Банку, що передує дню списання коштів за рахунок Овердрафту та виникнення нової заборгованості..
Тобто, якщо ви зробили покупку у грудні, то до кінця січня треба погасити цю покупку у грейсі. При цьому, якщо ви і в січні будете щось покупати, то ці трати будуть у ПОТОЧНОМУ на тот момент грейсі, тобто до 31/01/24.
Але, якщо ви в січні перед наступною покупкою загасите заборгованість повністтттю, то під нову покупку відкриється і НОВИЙ грейс -- вже до кінця лютого.
Отакий він -- овердрафт, а не повноцінний (револьверний) картковий кредит(як у інших банок), де поточний Розрахунковий накладається на минулий Платіжний періоди :roll:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4872
З нами з: 05.05.21
Подякував: 369 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:44

  Amethyst написав:Тобто, якщо ви зробили покупку у грудні, то до кінця січня треба погасити цю покупку у грейсі. При цьому, якщо ви і в січні будете щось покупати, то ці трати будуть у ПОТОЧНОМУ на тот момент грейсі, тобто до 31/01/24.
Але, якщо ви в січні перед наступною покупкою загасите заборгованість повністтттю, то під нову покупку відкриється і НОВИЙ грейс -- вже до кінця лютого.


Це з практики про повністю загасити у січні і новий грейс отримаємо?
Что то ви про 31.01? )
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3902
З нами з: 24.06.15
Подякував: 79 раз.
Подякували: 433 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 18:47

  andreyiskra написав:а если сейчас погасить полностью кредитный лимит и начать его тратить, то льготный период будет до 31.01.2024?

Так
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3757
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:16

  Aps написав:
  Amethyst написав:Тобто, якщо ви зробили покупку у грудні, то до кінця січня треба погасити цю покупку у грейсі. При цьому, якщо ви і в січні будете щось покупати, то ці трати будуть у ПОТОЧНОМУ на тот момент грейсі, тобто до 31/01/24.
Але, якщо ви в січні перед наступною покупкою загасите заборгованість повністтттю, то під нову покупку відкриється і НОВИЙ грейс -- вже до кінця лютого.


Це з практики про повністю загасити у січні і новий грейс отримаємо?
Что то ви про 31.01? )
Ні, це вдумливо читання ДКБО. Я поки не наважуюся влізати в борги у Шаромиги 8)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4872
З нами з: 05.05.21
Подякував: 369 раз.
Подякували: 908 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 21 гру, 2023 19:25

  Aps написав:
  Amethyst написав:Тобто, якщо ви зробили покупку у грудні, то до кінця січня треба погасити цю покупку у грейсі. При цьому, якщо ви і в січні будете щось покупати, то ці трати будуть у ПОТОЧНОМУ на тот момент грейсі, тобто до 31/01/24.
Але, якщо ви в січні перед наступною покупкою загасите заборгованість повністтттю, то під нову покупку відкриється і НОВИЙ грейс -- вже до кінця лютого.


Це з практики про повністю загасити у січні і новий грейс отримаємо?
Что то ви про 31.01? )

Так і буде. З практики
wolt450
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3757
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 394 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9899100101
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, wolt450 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Комерційний Індустріальний Банк 1 ... 20, 21, 22
candidat » Вів 04 січ, 2022 10:55
217 129089
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 19:12
AVolkov
Юнекс Банк 1 ... 100, 101, 102
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1011 379402
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 16:26
Solar_simfi
Райффайзен Банк 1 ... 129, 130, 131
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1305 916910
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 гру, 2023 12:34
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.