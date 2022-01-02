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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 28 гру, 2023 18:32
О да, кулька роздає гроші, отже має.
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chipmunk
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Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:40
chipmunk написав:
О да, кулька роздає гроші, отже має.
Банк, це установа в якій тупо повинні бути гроші.
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nord
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Додано: Суб 30 гру, 2023 20:46
У 2023 році я пішов з Глобуса.
Чи є сенс повернутись туди у 2024?
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Investor_K
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:15
Investor_K написав:
У 2023 році я пішов з Глобуса.
Чи є сенс повернутись туди у 2024?
КБ на продукти
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valya
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:17
valya написав: Investor_K написав:
У 2023 році я пішов з Глобуса.
Чи є сенс повернутись туди у 2024?
КБ на продукти
Там копійки.
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Investor_K
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Додано: Суб 30 гру, 2023 21:43
Investor_K
Хм, а де більше? Робота, каруселі, депо, овгз? Одне одному не заважає, а харчі завжди
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valya
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