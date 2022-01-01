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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99100101102

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 28 гру, 2023 18:32

Re: Банк Глобус

О да, кулька роздає гроші, отже має.
chipmunk
 
Повідомлень: 8996
З нами з: 15.04.09
Подякував: 557 раз.
Подякували: 580 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 гру, 2023 16:40

  chipmunk написав:О да, кулька роздає гроші, отже має.

Банк, це установа в якій тупо повинні бути гроші.
nord
 
Повідомлень: 384
З нами з: 25.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 20:46

У 2023 році я пішов з Глобуса.
Чи є сенс повернутись туди у 2024?
Investor_K
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Повідомлень: 9409
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 885 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:15

  Investor_K написав:У 2023 році я пішов з Глобуса.
Чи є сенс повернутись туди у 2024?

КБ на продукти
valya
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Повідомлень: 1814
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Подякував: 637 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:17

  valya написав:
  Investor_K написав:У 2023 році я пішов з Глобуса.
Чи є сенс повернутись туди у 2024?

КБ на продукти

Там копійки.
Investor_K
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Повідомлень: 9409
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 885 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 гру, 2023 21:43

Investor_K
Хм, а де більше? Робота, каруселі, депо, овгз? Одне одному не заважає, а харчі завжди
valya
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Повідомлень: 1814
З нами з: 31.10.12
Подякував: 637 раз.
Подякували: 118 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 17:10

  Investor_K написав:У 2023 році я пішов з Глобуса.
Чи є сенс повернутись туди у 2024?

Депозити не цікаві. Про інші продукти не знаю.
nord
 
Повідомлень: 384
З нами з: 25.07.22
Подякував: 18 раз.
Подякували: 19 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 гру, 2023 20:09

  nord написав:
  Investor_K написав:У 2023 році я пішов з Глобуса.
Чи є сенс повернутись туди у 2024?

Депозити не цікаві. Про інші продукти не знаю.

Менше 16% і більше 95 днів і справді не цікаво
sens
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Повідомлень: 15253
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 840 раз.
 
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  #<1 ... 99100101102
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