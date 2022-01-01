Сьогодні перейшов, зранку трохи глючило, потім попустило, сподобалося, непотрібні смс більше не просить вводити, але,як кому, хто любить найвищу безпеку, то так, йому не сподобається.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2024 20:10
Сьогодні перейшов, зранку трохи глючило, потім попустило, сподобалося, непотрібні смс більше не просить вводити, але,як кому, хто любить найвищу безпеку, то так, йому не сподобається.
Додано: Вів 02 січ, 2024 20:29
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Теж перейшов, все чудово. Зручно, що немає смс кожен раз.
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