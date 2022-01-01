Сьогодні перейшов, зранку трохи глючило, потім попустило, сподобалося, непотрібні смс більше не просить вводити, але,як кому, хто любить найвищу безпеку, то так, йому не сподобається.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2024 20:10
Сьогодні перейшов, зранку трохи глючило, потім попустило, сподобалося, непотрібні смс більше не просить вводити, але,як кому, хто любить найвищу безпеку, то так, йому не сподобається.
Додано: Вів 02 січ, 2024 20:29
Електронний підпис
Теж перейшов, все чудово. Зручно, що немає смс кожен раз.
Додано: Сер 03 січ, 2024 05:55
Подпись
Поздравляю.Вы дали право банку в одностороннем порядке совершать ПРАВОЧиНи от вашего имени..Если,что отношения с банком регулируются Договором.Что такое правочин и какие действия охватывают этот термин вам подскажет гугл, или коллеги на этом форуме.Если А банка решила на свое усмотрение конфисковывать 30% ваших денег,эти пошли намного дальше..
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