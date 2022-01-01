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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 100101102103

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Пон 01 січ, 2024 20:10

  Amid написав:Додаток вимагає на перехід на використання електронного підпису. Що це таке, як воно працює? Погрожує обмеженнями, які саме будуть обмеження в разі непереходу?

Сьогодні перейшов, зранку трохи глючило, потім попустило, сподобалося, непотрібні смс більше не просить вводити, але,як кому, хто любить найвищу безпеку, то так, йому не сподобається.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 02 січ, 2024 20:29

Електронний підпис
Теж перейшов, все чудово. Зручно, що немає смс кожен раз.
jeykoxc
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 05:55

Подпись

Поздравляю.Вы дали право банку в одностороннем порядке совершать ПРАВОЧиНи от вашего имени..Если,что отношения с банком регулируются Договором.Что такое правочин и какие действия охватывают этот термин вам подскажет гугл, или коллеги на этом форуме.Если А банка решила на свое усмотрение конфисковывать 30% ваших денег,эти пошли намного дальше..
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 10:55

Re: Банк Глобус

Підпис. А ти спробуй відмовитися від цього підпису, я настирливо натискував СКАСУВАТИ і навіть відсотки не міг перекинути, як мені потрібно було поступити.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:18

  melkh написав:Підпис. А ти спробуй відмовитися від цього підпису, я настирливо натискував СКАСУВАТИ і навіть відсотки не міг перекинути, як мені потрібно було поступити.

Странно как то это все.нигде нет заявы на присоединение этой услуги.Только в приложении, при подписании.Случайно скриншота заявы не сделали?
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:47

  korzviktor20 написав:
  melkh написав:Підпис. А ти спробуй відмовитися від цього підпису, я настирливо натискував СКАСУВАТИ і навіть відсотки не міг перекинути, як мені потрібно було поступити.

Странно как то это все.нигде нет заявы на присоединение этой услуги.Только в приложении, при подписании.Случайно скриншота заявы не сделали?

Заява приходить на мило
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 12:50

депо

Закінчується депозит в грн. Підкажіть:
1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці?
2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?

Дякую
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 13:01

  Amethyst написав:
  korzviktor20 написав:
  melkh написав:

Заява приходить на мило

Мне ничего не пришло.Прежде чем что то подписывать, надо читать.Хочу показать коллегам, и принять решение,пользоваться этим банком или нет.Скиньте образец,кто сохранил
korzviktor20
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Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 13:03

Повторно

  greenozon написав:Впали депо-ставки (-1. -0.5 по різних термінах)


під 21% залишаються в історії
Саме закінчується депо у грудні.

Нові депозити відкривати в цьому банку не буду. Хай зі своїми 15% котяться.[/quote]
Звісно, 15% нецікаво. Є кращі пропозиції.[/quote]
Як зняти безкоштовно вклад 350000 грн :?:
зараз можна по 50000 сепити максимально але і дробити треба не більше 50000 , як інше знімати , минулого разу СЕП по 9998 грн був безкоштовно[/quote]
sens
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  #<1 ... 100101102103
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