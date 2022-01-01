Сьогодні перейшов, зранку трохи глючило, потім попустило, сподобалося, непотрібні смс більше не просить вводити, але,як кому, хто любить найвищу безпеку, то так, йому не сподобається.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 січ, 2024 20:10
Сьогодні перейшов, зранку трохи глючило, потім попустило, сподобалося, непотрібні смс більше не просить вводити, але,як кому, хто любить найвищу безпеку, то так, йому не сподобається.
Додано: Вів 02 січ, 2024 20:29
Електронний підпис
Теж перейшов, все чудово. Зручно, що немає смс кожен раз.
Додано: Сер 03 січ, 2024 05:55
Подпись
Поздравляю.Вы дали право банку в одностороннем порядке совершать ПРАВОЧиНи от вашего имени..Если,что отношения с банком регулируются Договором.Что такое правочин и какие действия охватывают этот термин вам подскажет гугл, или коллеги на этом форуме.Если А банка решила на свое усмотрение конфисковывать 30% ваших денег,эти пошли намного дальше..
Додано: Сер 03 січ, 2024 10:55
Re: Банк Глобус
Підпис. А ти спробуй відмовитися від цього підпису, я настирливо натискував СКАСУВАТИ і навіть відсотки не міг перекинути, як мені потрібно було поступити.
Додано: Сер 03 січ, 2024 12:18
Странно как то это все.нигде нет заявы на присоединение этой услуги.Только в приложении, при подписании.Случайно скриншота заявы не сделали?
Додано: Сер 03 січ, 2024 12:47
Заява приходить на мило
Додано: Сер 03 січ, 2024 12:50
депо
Закінчується депозит в грн. Підкажіть:
1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці?
2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?
Дякую
Додано: Сер 03 січ, 2024 13:01
Додано: Сер 03 січ, 2024 13:03
Повторно
під 21% залишаються в історії
Саме закінчується депо у грудні.
Нові депозити відкривати в цьому банку не буду. Хай зі своїми 15% котяться.[/quote]
Звісно, 15% нецікаво. Є кращі пропозиції.[/quote]
Як зняти безкоштовно вклад 350000 грн
зараз можна по 50000 сепити максимально але і дробити треба не більше 50000 , як інше знімати , минулого разу СЕП по 9998 грн був безкоштовно[/quote]
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