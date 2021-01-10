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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 січ, 2024 18:02
Тіло падає на рахунок об 11 годині.
На СЕП лімітів нема. Але є комісія.
Здається, до 50 000 грн по СЕП на місяць без комісії. Уточніть у банці.
По 2p2 не знаю.
Додано: Чет 04 січ, 2024 19:42
Додано: Чет 04 січ, 2024 19:58
В Глобус+ під повернення депо і %% автоматом відкривається Поточний Онлайн.
З цього Поточного Онлайн СЕПи ходють нашару і анліммм....
Але, частіше всього, цей Поточний Онлайн може бути заблокованим зразу після розміщення депо. Для розблокування треба було заповнити/надати Анкету, яка не формується при онлайн-відкритті Глобус+
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