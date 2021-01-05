RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Глобус

Банк Глобус
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:55

korzviktor20Зображення
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 935
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:02

  Sergion написав:Закінчується депозит в грн. Підкажіть:
1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці?
2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?


Тіло падає на рахунок об 11 годині.
На СЕП лімітів нема. Але є комісія.
Здається, до 50 000 грн по СЕП на місяць без комісії. Уточніть у банці.
По 2p2 не знаю.
TDK
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 28.10.10
Подякував: 89 раз.
Подякували: 97 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:42

  greenozon написав:
  sens написав:Як зняти безкоштовно вклад 350000 грн :?:

кеди-каса
4 дні
можна і за два дні
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15282
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:58

  Sergion написав:Закінчується депозит в грн. Підкажіть:
1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці?
2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?

Дякую

В Глобус+ під повернення депо і %% автоматом відкривається Поточний Онлайн.
З цього Поточного Онлайн СЕПи ходють нашару і анліммм....
Але, частіше всього, цей Поточний Онлайн може бути заблокованим зразу після розміщення депо. Для розблокування треба було заповнити/надати Анкету, яка не формується при онлайн-відкритті Глобус+
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4906
З нами з: 05.05.21
Подякував: 374 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:03

  Amethyst написав:
  Sergion написав:Закінчується депозит в грн. Підкажіть:
1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці?
2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?

Дякую

В Глобус+ під повернення депо і %% автоматом відкривається Поточний Онлайн.
З цього Поточного Онлайн СЕПи ходють нашару і анліммм....
Але, частіше всього, цей Поточний Онлайн може бути заблокованим зразу після розміщення депо. Для розблокування треба було заповнити/надати Анкету, яка не формується при онлайн-відкритті Глобус+

Гарячка твердить що з рахунку не більше 50тис грн і далі комісії - рахунок,картка,віртуальна...
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 15282
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 840 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:11

sens Може це вони переплутали з Поточний рахунок для виплат, мені казали, що з нього депо анлім, ще раз штурмуйте гарячку.
melkh
Аватар користувача
 
Повідомлень: 935
З нами з: 14.07.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 101102103104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ramaz, wolt450 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кредитвест Банк 1 ... 8, 9, 10
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
95 31389
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 21:02
sens
Банк Український Капітал 1 ... 10, 11, 12
wolt450 » Пон 14 лют, 2022 14:41
118 107953
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 17:54
sens
Юнекс Банк 1 ... 105, 106, 107
SILVER_UA » Пон 03 січ, 2022 12:01
1060 387529
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 січ, 2024 16:52
AlexTk

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2195)
04.01.2024 20:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.