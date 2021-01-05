Sergion написав:Закінчується депозит в грн. Підкажіть: 1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці? 2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?
Дякую
В Глобус+ під повернення депо і %% автоматом відкривається Поточний Онлайн. З цього Поточного Онлайн СЕПи ходють нашару і анліммм.... Але, частіше всього, цей Поточний Онлайн може бути заблокованим зразу після розміщення депо. Для розблокування треба було заповнити/надати Анкету, яка не формується при онлайн-відкритті Глобус+
Sergion написав:Закінчується депозит в грн. Підкажіть: 1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці? 2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?
Дякую
В Глобус+ під повернення депо і %% автоматом відкривається Поточний Онлайн. З цього Поточного Онлайн СЕПи ходють нашару і анліммм.... Але, частіше всього, цей Поточний Онлайн може бути заблокованим зразу після розміщення депо. Для розблокування треба було заповнити/надати Анкету, яка не формується при онлайн-відкритті Глобус+
Гарячка твердить що з рахунку не більше 50тис грн і далі комісії - рахунок,картка,віртуальна...