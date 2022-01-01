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Обслуговування в українських
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 101102103104

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Сер 03 січ, 2024 20:55

korzviktor20Зображення
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 18:02

  Sergion написав:Закінчується депозит в грн. Підкажіть:
1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці?
2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?


Тіло падає на рахунок об 11 годині.
На СЕП лімітів нема. Але є комісія.
Здається, до 50 000 грн по СЕП на місяць без комісії. Уточніть у банці.
По 2p2 не знаю.
TDK
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:42

  greenozon написав:
  sens написав:Як зняти безкоштовно вклад 350000 грн :?:

кеди-каса
4 дні
можна і за два дні
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 19:58

  Sergion написав:Закінчується депозит в грн. Підкажіть:
1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці?
2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?

Дякую

В Глобус+ під повернення депо і %% автоматом відкривається Поточний Онлайн.
З цього Поточного Онлайн СЕПи ходють нашару і анліммм....
Але, частіше всього, цей Поточний Онлайн може бути заблокованим зразу після розміщення депо. Для розблокування треба було заповнити/надати Анкету, яка не формується при онлайн-відкритті Глобус+
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:03

  Amethyst написав:
  Sergion написав:Закінчується депозит в грн. Підкажіть:
1) Коли тіло падає на рахунок? В день закінчення депо вранці?
2) Які ліміти на СЕП та п2п в банку в день та на місяць?

Дякую

В Глобус+ під повернення депо і %% автоматом відкривається Поточний Онлайн.
З цього Поточного Онлайн СЕПи ходють нашару і анліммм....
Але, частіше всього, цей Поточний Онлайн може бути заблокованим зразу після розміщення депо. Для розблокування треба було заповнити/надати Анкету, яка не формується при онлайн-відкритті Глобус+

Гарячка твердить що з рахунку не більше 50тис грн і далі комісії - рахунок,картка,віртуальна...
sens
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 21:11

sens Може це вони переплутали з Поточний рахунок для виплат, мені казали, що з нього депо анлім, ще раз штурмуйте гарячку.
melkh
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 22:45

  melkh написав:sens Може це вони переплутали з Поточний рахунок для виплат, мені казали, що з нього депо анлім, ще раз штурмуйте гарячку.

Я вже відповів раніше,з чотирьох вийшов за два дні
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 05 січ, 2024 16:59

Задолбал уже этот Глобус своими нововведениями. Приложение опять самообновилось, и нарисовалась проблема с этой электронной подписью.

Я ни в зуб ногой, что это за подпись. Как она работает? Что это за ключ в 100 знаков в заявлении на подключение подписи? Этот бесконечный набор надо хранить и помнить, или этот ключ только один раз используется и больше никогда не понадобится?

Вижу, среди нас уже есть перешедшие. Расскажите, что будет дальше после того, как нажать кнопку Согласиться под предлагаемым заявлением на подключение подписи?
И как всё будет работать потом? Пишут, что без подтверждения через смс. Вот хочу я, например, депозит пополнить. Выбираю карту, пишу сумму, жму Продолжить. Что дальше будет?

А смс-информирования при этом остаётся?

И главное: у этой подписи есть какие-то подводные камни, возможные негативные последствия от использования? Какие?
Эта подпись ни к чему не обязывает? От нее можно потом отказаться?
candidat
 
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