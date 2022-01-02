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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 січ, 2024 13:23
Sanyok77 написав:
Как в этом банке получить кредитный лимит?
Я открыл карту Глобус Плюс 1 января и попросил 1000 грн лимита, но не дали.
Может имеет смысл месяца на 3-4 её оставить и не трогать вообще? А тогда уже либо просить либо сами нальют
Вы же типа ВПО ? Думаю, пока они сами не дадут, снова просить нет смысла.
Дадут они 1000-5000 через пару месяцев, полгода.
До этого времени картой удобно (и, думаю, желательно) пользоваться как тянучкой-толкалкой для переводов на другие банки питупи, и сэпать тоже, оглядываясь на лимиты! В кармане лишняя карта с дармовыми переводами и дополнительными лимитами не помешает (mono sucks
).
Можно и для онлайн-покупки валюты , бывают неплохие курсы.
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flysoulfly
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Додано: Суб 06 січ, 2024 18:55
Нее, я не имею статуса ВПО.
А как часто имеет смысл просить (лимит)? Раз в месяц это слишком часто ли?
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Sanyok77
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Додано: Суб 06 січ, 2024 19:54
ingtrans написав:
Похоже банк дает лимит, когда сам решит, а не когда просят. А решает редко
У банка є приступи щедрості, коли мені дав кредит, то ще кіко форумчан теж отримали в той же день. Тобто роздача "пакетна"
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chipmunk
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Додано: Суб 06 січ, 2024 20:06
chipmunk написав: ingtrans написав:
Похоже банк дает лимит, когда сам решит, а не когда просят. А решает редко
У банка є приступи щедрості, коли мені дав кредит, то ще кіко форумчан теж отримали в той же день. Тобто роздача "пакетна"
Є таке, але знову ж таки банк дає ліміт, коли сам захоче, а не за запитом, так що просити самостійно виглядає малоперспективним хоч кожен місяць, хоч раз в рік.
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ingtrans
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Додано: Суб 06 січ, 2024 22:31
В Заяві для створення елетронного підпису Банк пише таке :
Клиєнт визнає, що елетронний підпис є аналогом власноручного підпису та підписання цим елетронним підписом має рівнозначні юридічні наслідки із власноручним підписом.
Ризики з відшкодуванням збитків, що можуть бути заподіяні Клиєнту або Банку, а також третім особам у разі використання елетронного підпису, покладаються на Клиєнта.
Ось таке пропонує банк.
Ключи елетронного підписа Клиєнта зберігаються в Банку і в разі якщо хтось заволодіє ними та викоростає Ваш елетронний підпис за збитки будете відповідати Клиєнт.
Тільки не говорить що заволодіння ключами неможливо.
Пригадайте випадок з Київстар
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Додано: Нед 07 січ, 2024 22:29
А чи є в цьому банку можливість переказу валюти між близькими родичами як у моно, приват чи Пумб? Чи ніхто не пробував?
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Додано: Нед 07 січ, 2024 23:57
ytaras Ні, немає.
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