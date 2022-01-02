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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 102103104105

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Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 13:23

  Sanyok77 написав:Как в этом банке получить кредитный лимит?
Я открыл карту Глобус Плюс 1 января и попросил 1000 грн лимита, но не дали.
Может имеет смысл месяца на 3-4 её оставить и не трогать вообще? А тогда уже либо просить либо сами нальют
Вы же типа ВПО ? Думаю, пока они сами не дадут, снова просить нет смысла.
Дадут они 1000-5000 через пару месяцев, полгода.
До этого времени картой удобно (и, думаю, желательно) пользоваться как тянучкой-толкалкой для переводов на другие банки питупи, и сэпать тоже, оглядываясь на лимиты! В кармане лишняя карта с дармовыми переводами и дополнительными лимитами не помешает (mono sucks :mrgreen: ).
Можно и для онлайн-покупки валюты , бывают неплохие курсы.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 18:55

Re: Банк Глобус

Нее, я не имею статуса ВПО.
А как часто имеет смысл просить (лимит)? Раз в месяц это слишком часто ли?
Sanyok77
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:19

Re: Банк Глобус

  Sanyok77 написав:А как часто имеет смысл просить (лимит)? Раз в месяц это слишком часто ли?

Скорее всего, просить не имеет смысла вообще. Похоже банк дает лимит, когда сам решит, а не когда просят. А решает редко :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 19:54

Re: Банк Глобус

  ingtrans написав:Похоже банк дает лимит, когда сам решит, а не когда просят. А решает редко :)

У банка є приступи щедрості, коли мені дав кредит, то ще кіко форумчан теж отримали в той же день. Тобто роздача "пакетна"
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 20:06

  chipmunk написав:
  ingtrans написав:Похоже банк дает лимит, когда сам решит, а не когда просят. А решает редко :)

У банка є приступи щедрості, коли мені дав кредит, то ще кіко форумчан теж отримали в той же день. Тобто роздача "пакетна"

Є таке, але знову ж таки банк дає ліміт, коли сам захоче, а не за запитом, так що просити самостійно виглядає малоперспективним хоч кожен місяць, хоч раз в рік.
ingtrans
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Повідомлення Додано: Суб 06 січ, 2024 22:31

Створення елетронного підпису

В Заяві для створення елетронного підпису Банк пише таке :
Клиєнт визнає, що елетронний підпис є аналогом власноручного підпису та підписання цим елетронним підписом має рівнозначні юридічні наслідки із власноручним підписом.
Ризики з відшкодуванням збитків, що можуть бути заподіяні Клиєнту або Банку, а також третім особам у разі використання елетронного підпису, покладаються на Клиєнта.
Ось таке пропонує банк.
Ключи елетронного підписа Клиєнта зберігаються в Банку і в разі якщо хтось заволодіє ними та викоростає Ваш елетронний підпис за збитки будете відповідати Клиєнт.
Тільки не говорить що заволодіння ключами неможливо.
Пригадайте випадок з Київстар
iurii44
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 22:29

Re: Банк Глобус

А чи є в цьому банку можливість переказу валюти між близькими родичами як у моно, приват чи Пумб? Чи ніхто не пробував?
ytaras
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 січ, 2024 23:57

ytaras Ні, немає.
melkh
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 06:59

При оформлении депозита Классический есть программа лояльности: +0,5% пенсионеру или за депозит от 100 тысяч грн.
Эта надбавка в 0,5% даётся при пролонгации депозита пенсионера, депозита более 100 тысяч? Будет ли при пролонгации базовая ставка + 0,5% за пролонгацию + 0,5% за пенсионера/100тысяч? Скажем, при базовой ставке 16% получится при пролонгации 16+0,5+0,5=17%?
candidat
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 січ, 2024 07:24

  candidat написав:При оформлении депозита Классический есть программа лояльности: +0,5% пенсионеру или за депозит от 100 тысяч грн.
Эта надбавка в 0,5% даётся при пролонгации депозита пенсионера, депозита более 100 тысяч? Будет ли при пролонгации базовая ставка + 0,5% за пролонгацию + 0,5% за пенсионера/100тысяч? Скажем, при базовой ставке 16% получится при пролонгации 16+0,5+0,5=17%?
тільки одна умова враховується, якщо онлайн то нічого
sens
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