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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Банк Глобус

Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 103104105106

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Глобус 3.6 5 19
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
11%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
21%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
26%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
32%
6
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 17:29

  candidat написав:При оформлении депозита Классический есть программа лояльности: +0,5% пенсионеру или за депозит от 100 тысяч грн.
Эта надбавка в 0,5% даётся при пролонгации депозита пенсионера, депозита более 100 тысяч? Будет ли при пролонгации базовая ставка + 0,5% за пролонгацию + 0,5% за пенсионера/100тысяч? Скажем, при базовой ставке 16% получится при пролонгации 16+0,5+0,5=17%?

Бонуси не підсумовуються.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 18:59

подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 19:46

  vitaliiangel написав:подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?

Р2Р з камелеон від sensebank, сеп з агріколь - швидко та безкоштовно
sens
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Повідомлення Додано: Чет 11 січ, 2024 20:30

  sens написав:
  vitaliiangel написав:подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?

Р2Р з камелеон від sensebank, сеп з агріколь - швидко та безкоштовно

З Хамелеон - ліміт на безкоштовні перекази. (20 тис. грн.)
Ltava
 
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