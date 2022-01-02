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Банк Глобус
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 11 січ, 2024 17:29
candidat написав:
При оформлении депозита Классический есть программа лояльности: +0,5% пенсионеру или за депозит от 100 тысяч грн.
Эта надбавка в 0,5% даётся при пролонгации депозита пенсионера, депозита более 100 тысяч? Будет ли при пролонгации базовая ставка + 0,5% за пролонгацию + 0,5% за пенсионера/100тысяч? Скажем, при базовой ставке 16% получится при пролонгации 16+0,5+0,5=17%?
Бонуси не підсумовуються.
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Додано: Чет 11 січ, 2024 18:59
подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?
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vitaliiangel
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Додано: Чет 11 січ, 2024 19:46
vitaliiangel написав:
подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?
Р2Р з камелеон від sensebank, сеп з агріколь - швидко та безкоштовно
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sens
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Додано: Чет 11 січ, 2024 20:30
sens написав: vitaliiangel написав:
подскажите если пополнять карту глобус через р2р с другого банка входящий комис не сдирается?
Р2Р з камелеон від sensebank, сеп з агріколь - швидко та безкоштовно
З Хамелеон - ліміт на безкоштовні перекази. (20 тис. грн.)
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Ltava
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